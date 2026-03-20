Fenyegető üzenetet küldtek a horvátok a Hernádi Zsolttal kapcsolatos döntés miatt

Mint az Infostart is megírta a Mol közleménye alapján, a magyar bíróság részletesen feltárta az eljárás során történt jogsértéseket, külön hangsúlyozva a tisztességes és pártatlan eljáráshoz való alapvető jog, valamint a védekezéshez való jog súlyos megsértését.

Damir Habijan horvát igazságügyi miniszter az ítéletre reagálva a vg.hu szerint hangsúlyozta, hogy a magyar döntés nem befolyásolja az Európai Unióban érvényes elfogatóparancsot. Ha Hernádi bármely más uniós országban felbukkan, azonnal őrizetbe vehetik. Habijan szerint ráadásul a magyar lépés aláássa a horvát jogrendszer tekintélyét és az eljárás legitimitását.

A vita középpontjában az INA–Mol-ügy áll, amelyben Hernádit két év börtönre ítélték Horvátországban, miután állítólag megvesztegette a volt miniszterelnököt, Ivo Sanadert a 2009-es szerződés ügyében. A szerződés révén a Mol megszerezte az irányítást a horvát INA olajvállalat felett.

Sanadert hat évre ítélték, de az ítéleteket többször felülvizsgálták, a hosszú jogi procedúrák során a horvát alkotmánybíróság és több nemzetközi testület is be lett vonva. A nemzetközi választottbíróságok többször is megerősítették, hogy a korrupció nem bizonyított, Hernádi és Sanader pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordult, állítva, hogy megsértették a jogaikat az eljárás során. Hernádi Zsolt az elévülési időre hivatkozva is panaszt tett az ECHR előtt, arra hivatkozva, hogy a horvát törvény szerint a vád már elévült, amikor elítélték. Sanader végül 18 évre összesítve kapott büntetést, melynek kétharmadát le is töltötte, majd feltételesen szabadlábra került.