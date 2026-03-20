2026. március 20. péntek
Umberto Bossi is attending the ceremony of the Rosa Camuna Award established by the Regional Council at Palazzo Lombardia in Milan, Italy, on May 29, 2024 (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images).
Meghalt Umberto Bossi, az olasz Liga atyja

Az 1990-es évek meghatározó olasz jobboldali politikusa 84 éves volt.

Csütörtökön elhunyt Umberto Bossi, az olasz jobboldali párt, az Északi Liga, a jelenlegi Liga alapítója és örökös elnöke, aki szenátor, EP-képviselő és miniszter is volt – írja a hvg.hu.

Umberto Bossi politikai pályafutása ijfú kommunistaként kezdődött, majd néhány év múlva a helyi autonómiatörekvéseket képviselő politikusokkal kereste a kapcsolatot. A nyolcvanas években megalakította azt a Lombard Ligát, amely később más északi régiók autonomista szervezeteivel együtt az Északi Liga alapítójává válik.

Bossi provokatív üzenetei közé tartozott a „tolvaj Róma” elnevezés, ezzel bírálta a főváros, illetve a déli tartományok bürokráciáját, amely a Liga felfogásában a dolgos és gazdag északi tartományok vagyonát herdálta, az északi tartományok függetlenedését célzó kezdeményezése is ehhez kapcsolódott. Ennek értelmében megalapították volna a független Padániát, amely a Pó-síkságról vette a nevét, de valójában minden északi tartományt magába foglalt volna.

1994-ben pártja belépett az első Berlusconi-kormányba, majd ki is lépett belőle. A Hajrá, Olaszországgal való együttműködése azonban fennmaradt, maga Bossi 2001-ben és 2008-ban is a reformokért felelős miniszteri széket kapta.

2012-ben megvádolták a párt pénzének elsikkasztásával, mire lemondott párttitkári pozíciójáról. Egy évvel később újra pályázott a pártvezetői helyért, de veszített Matteo Salvinivel szemben.

Umberto Bossi 2004-ben szélütést kapott, teljesen sosem épült fel, nehezére esett a beszéd és a járás, végül tolószékbe kényszerült.

A politikus szülővárosában halt meg, röviddel kórházba kerülését követően.

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett

Az EU-csúcs csütörtöki napját követően Orbán Viktor éjszaka már rövid értékelést tartott, pénteken azonban bővebben is elemezte a helyzetet Brüsszelben. Mint mondta, „nem tekerték szőnyegbe és haza is engedik", mert „azt remélik a csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök úgy fogalmazott: április 12-én, a magyar választásokon lesz majd a második csata, amit meg kell vívnia.
 

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Ali Mohammed Naini egy ellene irányuló, célzott légicsapásban vesztette életét. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő előző este úgy fogalmazott: „gyors váltások lesznek” a Forradalmi Gárda vezetőségének élén...
 

Bezár az ismert boltlánc webáruháza Magyarországon, lezárul egy korszak

Fű alatt vágtak le a magyarok egyik kedvenc termékéből: így fizetünk többet észrevétlenül az árrésstop ellenére is

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

