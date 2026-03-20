Meghalt Umberto Bossi, az olasz Liga atyja

Csütörtökön elhunyt Umberto Bossi, az olasz jobboldali párt, az Északi Liga, a jelenlegi Liga alapítója és örökös elnöke, aki szenátor, EP-képviselő és miniszter is volt – írja a hvg.hu.

Umberto Bossi politikai pályafutása ijfú kommunistaként kezdődött, majd néhány év múlva a helyi autonómiatörekvéseket képviselő politikusokkal kereste a kapcsolatot. A nyolcvanas években megalakította azt a Lombard Ligát, amely később más északi régiók autonomista szervezeteivel együtt az Északi Liga alapítójává válik.

Bossi provokatív üzenetei közé tartozott a „tolvaj Róma” elnevezés, ezzel bírálta a főváros, illetve a déli tartományok bürokráciáját, amely a Liga felfogásában a dolgos és gazdag északi tartományok vagyonát herdálta, az északi tartományok függetlenedését célzó kezdeményezése is ehhez kapcsolódott. Ennek értelmében megalapították volna a független Padániát, amely a Pó-síkságról vette a nevét, de valójában minden északi tartományt magába foglalt volna.

1994-ben pártja belépett az első Berlusconi-kormányba, majd ki is lépett belőle. A Hajrá, Olaszországgal való együttműködése azonban fennmaradt, maga Bossi 2001-ben és 2008-ban is a reformokért felelős miniszteri széket kapta.

2012-ben megvádolták a párt pénzének elsikkasztásával, mire lemondott párttitkári pozíciójáról. Egy évvel később újra pályázott a pártvezetői helyért, de veszített Matteo Salvinivel szemben.

Umberto Bossi 2004-ben szélütést kapott, teljesen sosem épült fel, nehezére esett a beszéd és a járás, végül tolószékbe kényszerült.

A politikus szülővárosában halt meg, röviddel kórházba kerülését követően.