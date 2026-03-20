Komoly összecsapásokkal kecsegtet a péntek – sport a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
9.45: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun
16.45: Röplabda, női Magyar Kupa, elődöntő, Békéscsaba-Kaposvár
20.00: Labdarúgás, NB I, MTK-Paksi FC
Duna World
18.00: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun
Sport 1
14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
Sport 2
14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Tbiliszi
Eurosport 1
12.00: Sznúker, World Open, negyeddöntő
16.00: Sílövészet, vk, férfiak, Oslo
17.50: Sífutás, vk, nők, Lake Placid
19.50: Sífutás, vk, férfiak, Lake Placid
21.15: Curling, vb, nők, Skócia-Norvégia
Eurosport 2
12.00: Síalpinizmus, vk, Val Martello
14.30: Országúti kerékpár, Bredene-Koksijde Classic
17.00: Síugrás, vk, Vikersund
19.00: Golf, PGA Tour, Valspar Championship, Palm Harbour
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Real Sociedad
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Hoffenheim
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Manchester United