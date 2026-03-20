2026. március 20. péntek
sport background - green field in soccer stadium. ready for game in the midfield, 3D Illustration - Not a real stadium - a composition of several graphic elements.
Nyitókép: FotografieLink/Getty Images

Komoly összecsapásokkal kecsegtet a péntek – sport a tévében

Infostart / MTI

A magyar, a spanyol és az angol labdarúgó-bajnokságokban igazi klasszisok csapnak össze, de lesz még röplabda, küzdősport, atlétika és sok más egyéb is.

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

9.45: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun

16.45: Röplabda, női Magyar Kupa, elődöntő, Békéscsaba-Kaposvár

20.00: Labdarúgás, NB I, MTK-Paksi FC

Duna World

18.00: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun

Sport 1

14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

Sport 2

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Tbiliszi

Eurosport 1

12.00: Sznúker, World Open, negyeddöntő

16.00: Sílövészet, vk, férfiak, Oslo

17.50: Sífutás, vk, nők, Lake Placid

19.50: Sífutás, vk, férfiak, Lake Placid

21.15: Curling, vb, nők, Skócia-Norvégia

Eurosport 2

12.00: Síalpinizmus, vk, Val Martello

14.30: Országúti kerékpár, Bredene-Koksijde Classic

17.00: Síugrás, vk, Vikersund

19.00: Golf, PGA Tour, Valspar Championship, Palm Harbour

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Real Sociedad

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Hoffenheim

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Manchester United

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben újságíróknak, az EU-csúcsról távozva.
 

Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot

A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG leányvállalata által a Rába részvényeire benyújtott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, amely a cseh CSG Defence részesedésszerzése miatt vált szükségessé.

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 20.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 20.)

A Pénzcentrum 2026. március 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

