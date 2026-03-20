2026. március 20. péntek Klaudia
Rengeteg személygépkocsi egy zsúfolt autótelepen.
Nyitókép: Pixabay

Cégautós fordulat Németországban

Infostart

A tíz legnépszerűbb cégautó Németországban: két villanyautó is dobogós.

Továbbra is a Ford Focus a legnépszerűbb céges autó Németországban, de komoly változások zajlanak. A második helyen a teljesen elektromos Škoda Enyaq végzett, míg a harmadik a Volkswagen ID.7 lett, vagyis két villanyautó is befért az élmezőnybe - írja az Ayvens listája alapján a hvg.hu.

Egy évvel korábban még csak egyetlen tisztán elektromos modell szerepelt a top 10-ben, most viszont már közel a lista fele villanyos, tehát komoly fordulat történt.

Az új belépők között ott van a Smart #5 és a Polestar 4 is, ami jól mutatja, hogy a céges flottákban is egyre erősebb az elektromos átállás.

A lista alapján az is látszik, hogy az SUV-k egyre inkább kiszorítják a klasszikus kombikat. A középmezőnyben különösen szoros volt a verseny: több modell között is csak minimális különbségek döntöttek.

A top 10 céges autó Németországban az összes megrendelés alapján:

Ford Focus (3,6%)

Škoda Enyaq (3,2%)

Volkswagen ID.7 (3,0%)

Mercedes GLC (2,8%)

Škoda Kodiaq (2,8%)

Smart #5 (2,7%)

BMW 3-as sorozat (2,5%)

Polestar 4 (2,3%)

Škoda Octavia (2,3%)

BMW X3 (2,3%)

A trend globálisan is egyértelmű: az Ayvens adatai szerint 2025-ben már az új autók 43 százaléka volt valamilyen módon elektromos (32% tisztán elektromos, 11% plug-in hibrid), ami tovább növekedést jelent az előző évhez képest.

