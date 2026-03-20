2026. március 20. péntek
Nyitókép: Unsplash

Új sérülékenységet fedeztek fel, iPhone-ok százmillióit fenyegetheti veszély

Infostart

A kibertámadási módszerben az a különösen sunyi, hogy az operációs rendszer régebbi verzióját veszi célba, így a kevésbé korszerű készülékeket használók vannak veszélyben.

A Google kutatói két kiberbiztonsági cég, az iVerify és a Lookout specialistáinak segítségével bukkantak rá egy sérülékenységre az iPhone-ok operációs rendszerében, amit a jelek szerint orosz, állami kötődésű hekkercsoportok aktívan használnak is, illetve szaúdi, malajziai és török eseteket is jelentettek, ahol ezzel a technikával támadtak meg hekkerek telefonokat – írja a vállalat tájékoztatása alapján a Telex.

A Darksword elnevezésű módszer az iOS operációs rendszer 18-as verzióját érinti, ez nem a mostani, hanem az eggyel ezelőtti rendszer, amit 2024 őszén adtak ki, és tavaly cserélték le a jelenleg is aktuális, 26-os verziószámúra. Bár az iPhone-ok nagy része automatikusan frissíti az operációs rendszert,

becslések szerint a felhasználók negyede még a 18-ast használja, jellemzően azért, mert régebbi készüléke van, így tehát több százmillió iPhone lehet a világban, ami védtelen a Darksword hekkelési technikával szemben.

A kibervédelmi szakértők szerint a Darksword nagyon kifinomult, alig hagy nyomokat a megtámadott telefonon, mivel nem telepít rá semmi extra programot a kémkedéshez, hanem az operációs rendszer folyamataiba épül bele.

A malware mindenhez hozzáfér a telefonon: képes ellopni jelszavakat, fotókat, üzeneteket, böngészési adatokat, kriptopénztárcákat, de akár még az egészségügyi alkalmazásokban tárolt személyes információkat is.

A telefon feltöréséhez elég, ha egy fertőzött weboldalra irányítják az adott telefon böngészőjét, ami néhány perc alatt kirámol minden adatot a telefonról, majd egy újraindítás után a fertőzés minden nyoma eltűnik a megtámadott iPhone-ról.

Az egyetlen hatékony védekezés ellene jelenleg az iOS 26-ra való frissítés.

Egyelőre nem ismert, hogy ki készítette a Darkswordot, azonban két dologban egyetértenek a kiberbiztonsági szakértők: egyrészt főként oroszok használják, másrészt pedig szinte biztos, hogy nem oroszok írták. A forráskódban a megjegyzések angol nyelvűek, és az egész kód struktúrája arra utal, hogy rokonságban állhat egy nemrég felfedezett másik iPhone-hekkelési módszerrel, a Corunával.

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt
Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben újságíróknak, az EU-csúcsról távozva.
 

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

Folytatódnak a kölcsönös csapások, megszólalt Netanjahu – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy a háború addig tart, ameddig szükséges. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára

Egy év alatt a duplájára drágult a cukorborsó-vetőmag ára, de miért ez az irdatlan drágulás? Mindenesett sokkoló, mennyit kell fizetni a hobbikertészeknek idén.

Netanyahu agrees to 'hold off' attacks on Iranian gas fields after Trump request

Israel says it has launched new strikes on Tehran overnight, while several Gulf nations have intercepted missile and drone attacks.

