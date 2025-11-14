Már hivatalos: egy népszerű ország megtagadhatja a vízumot a túlsúlyosaktól

Az amerikai külügyminisztérium nemrég kiadott új bevándorlási irányelve szerint megtagadhatják az Egyesült Államokba beutazni kívánóktól a vízumot, ha túlsúllyal vagy más krónikus betegségekkel küzdenek – írja a The Washington Post híradása nyomán a Portfolio.

Ennek értelmében a Trump-adminisztráció arra utasította az amerikai vízumügyintézőket, hogy

az elhízást és az olyan krónikus betegségeket, mint a szívbetegség, a rák vagy a cukorbetegség, a vízummegtagadás lehetséges okaként kezeljék.

A sajtó által megszerzett november 6-i külügyi távirat szerint Marco Rubio külügyminiszter világszerte értesítette az amerikai konzulátusokat és nagykövetségeket a változásról. A lap azt írja, az intézkedés az eddigi, főként fertőző betegségekre fókuszáló orvosi szűrésen túl új jogcímet teremt a kérelmek elutasítására, a kormányzat bevándorlást visszafogó törekvéseinek részeként.

A kormányzati álláspont szerint a szív- és érrendszeri, daganatos és mentális betegségek „több százezer dollárnyi ellátást tehetnek szükségessé”.

A kiszivárgott dokumentum kifejezetten nagy hangsúlyt helyez az elhízottságra, ugyanis az alvási apnoét, magas vérnyomást és klinikai depressziót okozhat.

Marco Rubio a „közterhet jelentő” (public charge) szabályra hivatkozva adta ki az utasítást. Ennek értelmében megtagadható a vízum vagy a zöldkártya, ha várható, hogy az adott bevándorló jelentősen támaszkodna a szociális ellátásokra, vagy intézményi elhelyezésre szorulna.

Egy, a lapnak nyilatkozó külügyi tisztviselő szerint a táviratot a politikai vezetés állította össze, és nem ment végig a szokásos, karrierdiplomatákat bevonó egyeztetési folyamaton.

Vic Goel amerikai bevándorlási ügyvéd szerint az útmutatás széles mérlegelési jogkört ad a konzuloknak, akik így bevándorlási és nem bevándorlási vízumokat is megtagadhatnak olyan gyakori betegségek alapján, amelyeket korábban nem tekintettek önmagukban kizáró oknak.

Az előírás a nem bevándorlási vízumokra, például a H-1B kérelmekre, valamint az állandó letelepedést kérvényező bevándorlókra egyaránt vonatkozik.

A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly szerint a külügyminisztérium már egy évszázada megtagadhat vízumokat, ha a kérelmező várhatóan jelentős pénzügyi terhet róna az amerikai adófizetőkre. A jelenlegi kormányzat csak ennek szerez érvényt, az amerikaiakat helyezve előtérbe.

Az új külügyi útmutatás más, újdonságnak számító szempontokat is mérlegeltet a vízumügyintézőkkel. Ide tartozik például a nyugdíjkorhatár feletti életkor, a kérelmező eltartottjainak száma és helyzete, valamint az, hogy bármely eltartott különleges szükségletű-e vagy fogyatékossággal él.