ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.1
usd:
330.6
bux:
107297.46
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Obesity, unhealthy weight. Nutritionist inspecting a womans waist using a meter tape to prescribe a weight loss diet
Nyitókép: peakSTOCK/Getty Images

Már hivatalos: egy népszerű ország megtagadhatja a vízumot a túlsúlyosaktól

Infostart

Mivel az elhízás egészségügyi kockázatokat hordoz magában, így az Egyesült Államok mostantól megtagadhatja a belépést a túlsúlyosaktól. És ez még csak a kezdet, egész sornyi betegségre és egészségügyi állapotra vonatkozik még ugyanez.

Az amerikai külügyminisztérium nemrég kiadott új bevándorlási irányelve szerint megtagadhatják az Egyesült Államokba beutazni kívánóktól a vízumot, ha túlsúllyal vagy más krónikus betegségekkel küzdenek – írja a The Washington Post híradása nyomán a Portfolio.

Ennek értelmében a Trump-adminisztráció arra utasította az amerikai vízumügyintézőket, hogy

az elhízást és az olyan krónikus betegségeket, mint a szívbetegség, a rák vagy a cukorbetegség, a vízummegtagadás lehetséges okaként kezeljék.

A sajtó által megszerzett november 6-i külügyi távirat szerint Marco Rubio külügyminiszter világszerte értesítette az amerikai konzulátusokat és nagykövetségeket a változásról. A lap azt írja, az intézkedés az eddigi, főként fertőző betegségekre fókuszáló orvosi szűrésen túl új jogcímet teremt a kérelmek elutasítására, a kormányzat bevándorlást visszafogó törekvéseinek részeként.

A kormányzati álláspont szerint a szív- és érrendszeri, daganatos és mentális betegségek „több százezer dollárnyi ellátást tehetnek szükségessé”.

A kiszivárgott dokumentum kifejezetten nagy hangsúlyt helyez az elhízottságra, ugyanis az alvási apnoét, magas vérnyomást és klinikai depressziót okozhat.

Marco Rubio a „közterhet jelentő” (public charge) szabályra hivatkozva adta ki az utasítást. Ennek értelmében megtagadható a vízum vagy a zöldkártya, ha várható, hogy az adott bevándorló jelentősen támaszkodna a szociális ellátásokra, vagy intézményi elhelyezésre szorulna.

Egy, a lapnak nyilatkozó külügyi tisztviselő szerint a táviratot a politikai vezetés állította össze, és nem ment végig a szokásos, karrierdiplomatákat bevonó egyeztetési folyamaton.

Vic Goel amerikai bevándorlási ügyvéd szerint az útmutatás széles mérlegelési jogkört ad a konzuloknak, akik így bevándorlási és nem bevándorlási vízumokat is megtagadhatnak olyan gyakori betegségek alapján, amelyeket korábban nem tekintettek önmagukban kizáró oknak.

Az előírás a nem bevándorlási vízumokra, például a H-1B kérelmekre, valamint az állandó letelepedést kérvényező bevándorlókra egyaránt vonatkozik.

A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly szerint a külügyminisztérium már egy évszázada megtagadhat vízumokat, ha a kérelmező várhatóan jelentős pénzügyi terhet róna az amerikai adófizetőkre. A jelenlegi kormányzat csak ennek szerez érvényt, az amerikaiakat helyezve előtérbe.

Az új külügyi útmutatás más, újdonságnak számító szempontokat is mérlegeltet a vízumügyintézőkkel. Ide tartozik például a nyugdíjkorhatár feletti életkor, a kérelmező eltartottjainak száma és helyzete, valamint az, hogy bármely eltartott különleges szükségletű-e vagy fogyatékossággal él.

Kezdőlap    Külföld    Már hivatalos: egy népszerű ország megtagadhatja a vízumot a túlsúlyosaktól

egyesült államok

bevándorlás

egészségügy

vízum

szabályozás

túlsúly

beutazás

irányelv

visszautasítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök múlt pénteki találkozója véget vet azoknak az európai kísérleteknek, amelyek megpróbáltak éket verni az Egyesült Államok és Magyarország közé, a jó viszony pedig súlyt ad Magyarország pozíciójának az unión belül – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem várták, hogy ilyen gyorsan távozik a kiskereskedelmi óriás első embere

Nem várták, hogy ilyen gyorsan távozik a kiskereskedelmi óriás első embere

A Walmart vezérigazgatója, Doug McMillon jövőre nyugdíjba vonul több mint egy évtizedes vezetői tevékenység után, helyét John Furner, a vállalat amerikai divíziójának jelenlegi vezetője veszi át - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leteszed a hajad, mennyit ér a Ferrari F1-es csapata: elképesztő számok jöttek

Leteszed a hajad, mennyit ér a Ferrari F1-es csapata: elképesztő számok jöttek

Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six people are killed in Kyiv, and Ukraine targets one of Russia's biggest oil ports on the Black Sea coast.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 17:23
Borzalmas tragédia Stockholmban – videó
2025. november 14. 16:02
Szijjártó Péter: Magyarország az ukrán helyett a libanoni hadseregnek ad pénzt
×
×
×
×