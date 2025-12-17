Méltóságot és reményt kaptak Bethesda kis betegei

A Bethesda Gyermekkórház idén júniusban indított Legyen Ön is a gyógyulás útjának részese! címmel közösségi adománygyűjtést, hogy az összefogás erejével a kórház olyan speciális, akadálymentesített mikrobuszokat vásárolhasson, amelyekkel a náluk gyógyuló gyermekeket könnyen és még biztonságosabban szállíthatják szakrendeléseik, fejlesztéseik és vizsgálataik különböző helyszínei között.

A kampány már csaknem három héttel az indulása után elérte, sőt, túlszárnyalta a hozzá fűzött reményeket: a mintegy 1700 adományozónak hála nem csak, hogy sikerült összegyűjteni az eredetileg kitűzött összeget, de a támogatók arról is gondoskodtak, hogy a buszokat ne csak megvehesse a kórház, hanem biztosíthassa hosszú távú működésüket is.

A most átadott két, speciálisan felszerelt mikrobusz jelentős könnyebbséget jelent a Bethesda Gyermekrehabilitációs Osztályán gyógyuló gyermekek számára. Az Ilka utcai és a Hermina úti épületek közötti, Városligeten át vezető több mint egy kilométeres út megtétele – az időjárási és környezeti körülményeknek kitéve –, sokszor különösen megterhelő volt a gyermekeknek és az őket kísérő személyzetnek. A beszerzett járművek a jövőben gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegszállítást tesznek lehetővé – a felszabaduló időt pedig a kórház szakemberei a gyógyításra fordíthatják – olvasható az intézmény sajtóközleményében.

„A közösség ereje ezúttal is kézzelfogható valósággá vált. Ezek a mikrobuszok biztonságot, méltóságot és reményt adnak a gyermekeinknek és családjaiknak.

Hálásak vagyunk minden támogatónknak, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kis betegeink gyorsabban, kényelmesebben és nyugodtabban juthassanak el a gyógyuláshoz vezető lépésekhez” – fogalmazott Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

A fejlesztések és vizsgálatok közötti gyorsabb átjutás nem csak kényelmi kérdés: a vizsgálatok és a rehabilitáció hatékonysága szempontjából is kulcsfontosságú. A két új, teljesen akadálymentesített kisbusz a családok és a Bethesda gyógyítóinak válláról is jelentős terhet vesz le, kiszámíthatóbbá téve a gyermekek mindennapjait – írták.

A Bethesda Gyermekkórház ezúton is köszönetet mond mindenkinek – magánszemélyeknek, közösségeknek és vállalati támogatóknak –, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kerekesszékes gyermekek útja a gyógyulás felé egy kicsit könnyebb legyen.