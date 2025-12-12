Óriási a torlódás a sztrádán péntek reggel, kamionnal karambolozott egy személyautó

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M0-s autóút 8-as kilométerszelvényénél, Törökbálint térségében, az M1-es autópálya felé vezető irányban – közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, megszüntetik a középső sávban kialakult forgalmi akadályt.

Az Útinform közlése szerint csak egy sáv járható és több km-es torlódás alakult ki. Sérültekről nem érkezett jelentés.

FRISSÍTÉS:

Az Útinform szerint a 8-as km-nél a sávzárás megszűnt, a torlódás feloszlóban van.

