ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.62
usd:
326.01
bux:
0
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Óriási a torlódás a sztrádán péntek reggel, kamionnal karambolozott egy személyautó

Infostart

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M0-s autóúton.

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M0-s autóút 8-as kilométerszelvényénél, Törökbálint térségében, az M1-es autópálya felé vezető irányban – közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, megszüntetik a középső sávban kialakult forgalmi akadályt.

Az Útinform közlése szerint csak egy sáv járható és több km-es torlódás alakult ki. Sérültekről nem érkezett jelentés.

FRISSÍTÉS:

Az Útinform szerint a 8-as km-nél a sávzárás megszűnt, a torlódás feloszlóban van.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kezdőlap    Belföld    Óriási a torlódás a sztrádán péntek reggel, kamionnal karambolozott egy személyautó

baleset

dugó

m0-s autóút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Donald Trumpnak elege lett a gyenge Európából

Elemző: Donald Trumpnak elege lett a gyenge Európából

„Amerika mindenekelőtt” – a Magyar Külügyi Intézet kutatója így foglalta össze tömören a Trump-adminisztráció nemrég nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiáját. Lévai Dániel az InfoRádióban elmondta: az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy Európa ne kiszolgáltatott, gyenge és politikailag instabil legyen, hanem álljon ki a saját érdekeiért a transzatlanti kapcsolatok szem előtt tartásával. Az elemző úgy véli, „a hidegháború óta felgyülemlett amerikai frusztrációt” fogalmazták meg a dokumentumban az európaiak felé.
 

Elfogadhatatlan célok – nem kertelt Friedrich Merz az amerikai biztonsági stratégia kapcsán

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Oroszország az ukrán válság hosszú távú rendezéséhez ragaszkodik, és nem érdekelt semmilyen fegyverszüneti megoldásban, beleértve az újévi és a karácsonyi fegyvernyugvást is – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön sajtótájékoztatón Moszkvában.
 

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

Elképesztő dróntámadásokat hajtottak végre az ukránok – videó

Szergej Lavrov: az Ukrajnába vezénylendő európai katonák legitim katonai célpontok

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön elmondta, Ukrajna bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására – írja a Reuters. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával. A Fehér Ház csütörtöki közlése szerint Donald Trump amerikai elnöknek elege van abból, hogy csak a találkozók kedvéért találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 12.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 12.)

A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Flood misery for Gazans awaiting next stage of peace plan

Flood misery for Gazans awaiting next stage of peace plan

Gazans in tents have been hit by heavy rain as failure to find last Israeli hostage risks derailing peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 07:12
Állami tulajdonba kerül a legendás uszoda, fel is újítják
2025. december 12. 05:34
Most hétvégén sem érdemes szikrázó napsütést várni
×
×
×
×