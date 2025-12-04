Jövőre 11 százalékkal emelkedik a minimálbér és 7 százalékkal a garantált bérminimum – a nap hírei

Jövőre 11 százalékkal emelkedik a minimálbér és 7 százalékkal a garantált bérminimum a most aláírt megállapodás alapján. Ez havonta 322 ezer 800 forintot, illetve 373 ezer 200 forintot jelent. A miniszterelnök a Karmelitában tartott tájékoztatón azt közölte: a munkavállalói érdekképviseletek és a munkaadók által aláírt megegyezés közvetlenül 700 ezer családot érint.

Az előző évekhez hasonlóan a Magyarországon működő cégek többsége 2026-ban is emeli a fizetéseket – közölte a Profession.hu. Az állásportál felmérése szerint a munkáltatók 52 százaléka tervezi, hogy jövőre többet fizet az alkalmazottainak. Az emelés átlaga 8 százalék.

Adótartozás miatt csaknem 8 ezer katás vállalkozót érinthet a kataalanyiság megszűnése. A NAV azt közölte: a nettó 100 ezer forintot elérő adótartozás miatt az érintettek a napokban figyelmeztető levelet kapnak.

Több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban novemberben. A Portfolio összeállítása szerint az érintett termékek között van macskaeledel, édesség, chips és kolbász is.

Több mint tízezer gyerek és ezer család vesz részt az Erzsébet-karácsony és a karácsonyi Családi Erzsébet-tábor turnusain Zánkán és Zalaszabaron – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. A november 7. és december 17. között zajló turnusokban az adventi időszakhoz kapcsolódó programok várják a táborozókat.

Újabb embert gyanúsított meg a Szőlő utcai ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség. A vádhatóság a javítóintézetben dolgozó egyik nőt hallgatta ki, aki a gyanú szerint bűnpártoló magatartást tanúsított a volt igazgató érdekében. Közben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke feljelentést tett a Szőlő utca ügyében, mert szerinte még dolgoznak ott olyanok, akik pedofilokat segítettek.

Ma tárgyal Miamiban az amerikai delegáció az ukrán küldöttséggel a háború lezárásáról. Az eseményen a kedden Moszkvában járt Steve Witkoff ismerteti mad az ukrán féllel Oroszország követeléseit.

Oroszország mindenképpen elfoglalja az ukrán hadsereg ellenőrzése alatt maradt Donyec-medencei területeket – jelentette ki orosz elnök abban az interjúban, amelyet indiai látogatását megelőzően adott az India Today tévécsatornának. Vlagyimir Putyin korainak tartaná felfedni, hogy konkrétan mi felel meg Moszkvának az amerikai tervből.

Több mint százezer ember maradt áram és fűtés nélkül Ukrajna déli részén az éjszakai orosz támadások miatt. A csapások miatt az Odessza régióban csaknem 52 ezer, Herszonban pedig több mint 40 ezer háztartás maradt energiaellátás nélkül.

Újabb gyerekek kerültek vissza családjaikhoz Ukrajnában az orosz felügyelet alól – jelentette be az amerikai first lady. Melania Trump közleménye szerint újabb 7 gyermek lehet ismét hozzátartozói körében.

Tovább működhetnek az Oroszországhoz köthető Lukoil külföldi benzinkútjai, miután a washingtoni Pénzügyminisztérium szankciós hivatala új engedélyt adott ki, amely 2026. április 29-ig lehetővé teszi a további üzemeltetést – írja a Portfolio. Oroszország 2. legnagyobb olajtermelő vállalatának külföldi hálózata után a Reuters értesülése szerint a Mol is érdeklődik.

Az orosz elnök morális felelősségét állapította meg a brit vizsgálat a novicsok-mérgezés áldozatává vált a brit nő haláláért. Az idegméreggel Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt próbálták megölni 2018 márciusában a délnyugat-angliai Salisbury városában. Ő túlélte, meghalt viszont egy 44 éves helyi nő, aki megtalálta a méreg maradványait tartalmazó fiolát. A Kreml válaszlépéseket ígért.

A német légierő Eurofighter harci repülőgépeket telepített Lengyelországba a NATO keleti szárnyának megerősítésére. A lépés válasz az orosz légierő gépeinek, illetve drónjainak légtérsértéseire a balti térségben.

Közös járőrözést indít a brit és a norvég haditengerészet a tenger alatti infrastruktúra védelmére – jelentette be a londoni védelmi minisztérium. A megállapodás értelmében egy legalább 13 hadihajóból álló közös flotta figyeli majd az Atlanti-óceán északi részét.

A Pentagon belső vizsgálata szerint veszélyeztette az amerikai katonákat Pete Hegseth, a védelmi tárca vezetője, amikor a Signalon csetelt a jemeni hadműveletekről – írja a BBC. A vizsgálat ugyanakkor nem mondta ki, hogy minősített adatokat hozott nyilvánosságra a védelmi miniszter.

Az európai béke érdekében tett német-brit együttműködést méltatta III. Károly, miután a windsori kastélyban fogadta a német államfőt. Frank Walter Steinmeier 27 éve az első német elnök, aki állami látogatást tesz a brit uralkodó meghívására.

Horvátországban csaknem kétmilliárd euró értékű haderőfejlesztési beszerzésekről döntött a kormány. Andrej Plenkovic miniszterelnök kiemelte: a beruházások az Európai Unió SAFE nevű pénzügyi keretének támogatásával valósulnak meg.

Minden eddiginél fontosabbnak nevezte a párbeszédet Kína és Franciaország között pekingi tárgyalásán Emmanuel Macron elnök. A kínai elnök azt hangsúlyozta: Peking kész bővíteni az együttműködést az olyan hagyományos területeken, mint a légi közlekedés, a nukleáris energia és az űrkutatás. A francia államfő a francia termékek, különösen az élelmiszeripari áruk hozzáférésének könnyítését is sürgette.

Versenyjogi vizsgálatot indított a Meta WhatsApp-szabályai miatt az Európai Bizottság. A Meta októberben jelentette be, hogy az olyan vállalkozások, amelyeknek fő szolgáltatása mesterséges intelligencián alapul, a jövőben nem használhatják a WhatsApp Business Solution nevű eszközt.

A világ országainak négyötöde számára érhető el a gyorsított vízumeljárás a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra az Egyesült Államokba érkező szurkolók számára. A vízumigénylők minden országban 60 napon belül időponthoz juthatnak országuk amerikai konzulátusán.