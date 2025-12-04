ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.87
usd:
327.23
bux:
109285.49
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy élelmiszerboltban vásárló nő a hűtőrészlegnél.
Nyitókép: Getty Images/Tang Ming Tung

Újabb népszerű termékek kiszerelése lett kisebb a boltokban

Infostart

Bár a gyártók és a forgalmazók kötelesek közölni a mennyiségbeli változásokat, az árak alakulását nem lehet pontosan nyomon követni. Az érinttet termékek között van macskaeledel, édesség, chips és kolbász is.

Az elmúlt hetekben újabb termékek jelentek meg a korábbinál kisebb csomagolásban a hazai boltokban, szupermarketekben. A jogszabály szerint tájékoztatni kell a hatóságokat és a vásárlókat, ha az üzletek csökkentik az árucikkek csomagolási méretét – írja a Portfolio.

A kisebb csomagolásról azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az egymilliárd forintot. A bejelentési kötelezettség alól egyetlen esetben van kivétel: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is.

A hatóságok ugyanakkor nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan tudni, hogyan változik az egyes áruk egységára.

Elméletileg előfordulhat, hogy a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, de erre nincs semmilyen előírás vagy szabály.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy termék mennyisége néhány százalékkal csökken. Például egy mosókapszulás terméknél elsőre nem feltűnő, ha a korábbi 30 darab helyett már csak 25 kerül a dobozba. Ugyanakkor egy nagyobb, például 20 százalékos csökkentés már lehet egy átgondolt üzleti lépés, és nem feltétlenül számít trükközésnek.

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A portál összegzése szerint a legnagyobb csökkenés a Knorr zöldborsmártás alapnál történt, amely 45 százalékkal, 1,2 kilogrammról 0,66 kilogrammra zsugorodott. A Spar saját márkás parasztkolbászai 25 százalékkal, a sózott burgonya sticks kiszerelése pedig 28 százalékkal lett kisebb.

Az állateledel és édességek kategóriájában a Friskies macskaeledel mennyisége 20, a cukormentes Belgian Milk No Sugar táblás csokoládéé pedig 30 százalékkal csökkent.

A háztartási kategóriában a mosógélek érintettek: a Magnarius Kft. által forgalmazott Gama mosógél minden illatvariánsban – így a citrusos, floral, marseille és original változatok – egységesen 2,2 literről 1,98 literre csökkentek, így 10 százalékkal kevesebb jut egy flakonba.

Kezdőlap    Belföld    Újabb népszerű termékek kiszerelése lett kisebb a boltokban

élelmiszer

bolt

vásárlás

csomagolás

termék

méret

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása
A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra, ezt pedig az elmúlt években nehéz lett volna még elképzelni is – mondta az InfoRádióban a 63-szoros magyar válogatott futballista. Az FTC és a Győri ETO korábbi játékosa kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát. Arról is beszélt, milyen feladatai lesznek a Mol – Új Európa Alapítvány nagyköveteként.
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

A legfrissebb munkaerőpiaci adatok tovább erősítették a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat, miután a várttól jócskán elmaradtak a tegnap az ADP számai, ami a munkaerőpiac gyengülésére utal. A piacok jelenleg 89 százalékra taksálják a decemberi kamatvágás esélyét, ami messze meghaladja a pár héttel ezelőtti becsléseket. Az amerikai kamatcsökkentési várakozások adtak egy lökést a hangulatnak, bár Ázsiában így sem volt teljesen egyértelmű a kép, többnyire azért emelkedtek a vezető részvényindexek, míg Európában ugyancsak emelkednek a tőzsdék, és az USA-ben is kis pluszt mutatnak az indexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába nő a minimálbér, sok magyar nem is reménykedhet fizetésemelésben 2026-ban

Hiába nő a minimálbér, sok magyar nem is reménykedhet fizetésemelésben 2026-ban

A magyar cégek összesen 52 százaléka tervezi a fizetések emelését 2026-ra, átlagosan 8 százalékos mértékben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 14:57
Ügyészség: nyomokat próbált eltüntetni a Szőlő utcai ügy újabb gyanúsítottja
2025. december 4. 13:10
Karpereccel is ellenőrizhetik a távoltartást: nagyobb intézkedéscsomag készül
×
×
×
×