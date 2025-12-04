Újabb népszerű termékek kiszerelése lett kisebb a boltokban

Az elmúlt hetekben újabb termékek jelentek meg a korábbinál kisebb csomagolásban a hazai boltokban, szupermarketekben. A jogszabály szerint tájékoztatni kell a hatóságokat és a vásárlókat, ha az üzletek csökkentik az árucikkek csomagolási méretét – írja a Portfolio.

A kisebb csomagolásról azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az egymilliárd forintot. A bejelentési kötelezettség alól egyetlen esetben van kivétel: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is.

A hatóságok ugyanakkor nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan tudni, hogyan változik az egyes áruk egységára.

Elméletileg előfordulhat, hogy a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, de erre nincs semmilyen előírás vagy szabály.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy termék mennyisége néhány százalékkal csökken. Például egy mosókapszulás terméknél elsőre nem feltűnő, ha a korábbi 30 darab helyett már csak 25 kerül a dobozba. Ugyanakkor egy nagyobb, például 20 százalékos csökkentés már lehet egy átgondolt üzleti lépés, és nem feltétlenül számít trükközésnek.

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A portál összegzése szerint a legnagyobb csökkenés a Knorr zöldborsmártás alapnál történt, amely 45 százalékkal, 1,2 kilogrammról 0,66 kilogrammra zsugorodott. A Spar saját márkás parasztkolbászai 25 százalékkal, a sózott burgonya sticks kiszerelése pedig 28 százalékkal lett kisebb.

Az állateledel és édességek kategóriájában a Friskies macskaeledel mennyisége 20, a cukormentes Belgian Milk No Sugar táblás csokoládéé pedig 30 százalékkal csökkent.

A háztartási kategóriában a mosógélek érintettek: a Magnarius Kft. által forgalmazott Gama mosógél minden illatvariánsban – így a citrusos, floral, marseille és original változatok – egységesen 2,2 literről 1,98 literre csökkentek, így 10 százalékkal kevesebb jut egy flakonba.