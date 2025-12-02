ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.98
usd:
328.18
bux:
0
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Építési terület darukkal; lakóházat építenek az építőipari munkások.
Nyitókép: Anton Petrus

Nagy változás az Otthon Start Program lakásépítéseinél

Infostart

Hétfő este jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy az Otthon Start fix 3 százalékos hitelprogram feltételeit teljesítő lakásépítések kiemelt beruházássá válnak, így az engedélyezési eljárások gyorsabbá és egyszerűbbek lesznek.

A friss rendelet részletezi az érintett ingatlanokhoz kapcsolódó sajátos építési követelményeket (beépítési szabályok, zöldfelületi minimumok, épületmagasságok, parkolóhelyek kialakítása stb.). Az építési tilalmak és korlátozások bizonyos területeken nem alkalmazandók, és a telekalakítási szabályok is rugalmasabbak lesznek.

A kormányrendelet-csomag, amely 11 új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemeltté vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá. A most kihirdetett projektek közül 8 budapesti, 3 pedig vidéki helyszínhez – Debrecen, Pécs, Budaörs – kapcsolódik. A beruházások ötöde, mintegy 1000 lakás vidéken valósul meg.

A rendelkezés hatására újabb, mintegy 5000, az program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte – értékelt a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookon.

Felidézte, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. Korábban már 7 projekt esetében megindult a gyorsított engedélyezési eljárás, összesen 6200 új lakás előkészítésével – ezekből 3 budapesti 4 pedig vidéki beruházás.

„A ma közzétett döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában, összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány. A nemzetgazdasági kiemelés révén az engedélyezéshez szükséges idő harmadára csökken, a rozsdaövezeti fejlesztések pedig elhagyott, régi ipari területek megújulását biztosítja” – fogalmazott Panyi Miklós.

Kezdőlap    Belföld    Nagy változás az Otthon Start Program lakásépítéseinél

magyar közlöny

kiemelt beruházás

otthon start program

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Galgóczi Ágnes: itthon is berobbant a szifilisz, új intézkedésre is szükség volt

Galgóczi Ágnes: itthon is berobbant a szifilisz, új intézkedésre is szükség volt

Más európai országokhoz hasonlóan az utóbbi időben hazánkban is megemelkedett a szifiliszes megbetegedések száma. A helyettes országos tisztifőorvos az InfoRádióban elmondta: az érintetteknek mindenképpen orvoshoz kell fordulniuk, a bőr- és nemibeteg-gondozók tudnak megfelelő és alapos segítséget nyújtani. Kitért arra is, hogy bizonyított fertőzés esetén kötelező a kontaktok felkutatása, hiszen az ő vizsgálatuk és esetleges kezelésük is szükségessé válhat.
VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők bevették a Donyeck megyei Pokrovszk, illetve a Harkiv megyei Vovcsanszk városát. Ukrajna cáfolta az orosz államfő szavait. Kedden Moszkvában találkozik Putyinnal Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, illetve veje, Jared Kushner. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó előrejelzés keddre: erre kell készülnöd, ha kültéren van dolgod

Lesújtó előrejelzés keddre: erre kell készülnöd, ha kültéren van dolgod

Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Trump's envoy set for key Ukraine talks in Moscow

Putin and Trump's envoy set for key Ukraine talks in Moscow

Steve Witkoff will hold talks at the Kremlin, after the White House said it was "optimistic" about a breakthrough.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 06:00
Galgóczi Ágnes: itthon is berobbant a szifilisz, új intézkedésre is szükség volt
2025. december 2. 05:48
Drágulás ide vagy oda, ebből a termékből a magyarok többsége nem enged
×
×
×
×