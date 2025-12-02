Nagy változás az Otthon Start Program lakásépítéseinél

A friss rendelet részletezi az érintett ingatlanokhoz kapcsolódó sajátos építési követelményeket (beépítési szabályok, zöldfelületi minimumok, épületmagasságok, parkolóhelyek kialakítása stb.). Az építési tilalmak és korlátozások bizonyos területeken nem alkalmazandók, és a telekalakítási szabályok is rugalmasabbak lesznek.

A kormányrendelet-csomag, amely 11 új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemeltté vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá. A most kihirdetett projektek közül 8 budapesti, 3 pedig vidéki helyszínhez – Debrecen, Pécs, Budaörs – kapcsolódik. A beruházások ötöde, mintegy 1000 lakás vidéken valósul meg.

A rendelkezés hatására újabb, mintegy 5000, az program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte – értékelt a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookon.

Felidézte, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. Korábban már 7 projekt esetében megindult a gyorsított engedélyezési eljárás, összesen 6200 új lakás előkészítésével – ezekből 3 budapesti 4 pedig vidéki beruházás.

„A ma közzétett döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában, összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány. A nemzetgazdasági kiemelés révén az engedélyezéshez szükséges idő harmadára csökken, a rozsdaövezeti fejlesztések pedig elhagyott, régi ipari területek megújulását biztosítja” – fogalmazott Panyi Miklós.