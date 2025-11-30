ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap
Smoke and fire from during Burning of garden waste
Szakértő: két fontos ok miatt ne égessük el az avart!

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Fő szabályként tilos az avarégetés tilos Magyarországon. Az avar fontos tápanyaga a kertnek, ráadásul az égés során mérgező, rákkeltő anyagok keletkeznek – erről, és a „Légből kapott” címet viselő, levegőminőségi kampány részleteiről beszélt az InfoRádióban Varga Judit levegőminőségi szakértő.

Általánosságban Magyarország területén tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Ám a települési önkormányzatok adhatnak kivételt, ha helyi avarégetési rendeletet alkotnak, és abban rögzítik, hogy melyik időszakokban, milyen körülmények között szabad avart égetni – mondta Varga Judit levegőminőségi szakértő az InfoRádióban.

Az avarégetés a levegő tisztaságának védelme miatt tilos. „Aki látott már égő avarkupacot és azt a fehér füstöt, ami ellepi ilyenkor a települést, az értheti, hogy miért okoz ez komoly levegőtisztaságvédelmi gondokat” – fogalmazott a szakértő, aki szerint ráadásul

az avarégetés sohasem tökéletes, hiszen tömörödött, komolyabb víztartalmú anyagról van szó, aminek az égése során rengeteg mérgező rákkeltő anyag keletkezik.

„A szén-monoxidot mindannyian ismerjük, hiszen az akár beltéren egy tüzelőberendezés hibájából is keletkezhet, és sajnos halálesetekhez vezethet. Ugyanez nyílt téren, az avarégetés során is keletkezik” – fogalmazott.

„Azért se égessünk avart, mert az avar igazából érték” – mondta a levegőminőségi szakértő, aki szerint egyre többen kezdik átlátni, milyen fontos az avar a kert ökoszisztémájának. Az avar elbomlása során olyan tápanyagok, nyomelemek kerülnek a talajba, amelyek táplálják az. „A fa lehullott lombja magát a fát illeti, ezek a tápanyagok segítik a következő évi lombozását” – fogalmazott Varga Judit.

Egy kampányt is indítottak az avarégetés ellen, amely a „Légből kapott” címet viseli.

„Háziorvosok bevonásával, az egészségi hatásokra tekintettel próbáljuk a lakossághoz eljuttatni az információkat” – fogalmazott a szakértő, aki szerint számos, egyre több betegséggel hozható összefüggésbe a légszennyezés, amiről az emberek nem tájékozottak.

Az újabb kutatások szerint már nemcsak a tüdőbetegségekkel és a rákos megbetegedésekkel, hanem akár még a demenciával, a kognitív betegségekkel is összefüggést találtak a légszennyezéssel

– mondta. Emiatt fontos, hogy tudjanak minderről az emberek, és tudjanak arról is, hogy megdőlni látszik az a régi beidegződés, hogy a légszennyezés említésekor rögtön füstölgő gyárkéményeket látunk, mert vannak olyan légszennyező anyagok, amelynek a kibocsátásában már a lakosság játssza a legnagyobb szerepet.

„ Hogy ezek ellen mit tehetünk, mik az egyéni lehetőségek, amik a lakosság rendelkezésére állnak, ezt foglaltuk össze ebbe a kampányba, és minden anyagát, kisfilmjét, ismeretanyagát a legbolkapott.hu weboldalon gyűjtöttünk össze. A fűtési időszakban például az egyik fontos téma a fával tüzelés kérdésköre, és ez a weboldal számos ötletet tartalmaz arra, hogyan tudjuk csökkenteni a kibocsátásunkat, miközben védjük a berendezést és csökkentjük a számlánkat is” – mondta Varga Judit levegőminőségi szakértő az InfoRádióban.

levegőminőség

avarégetés

varga ajudit

