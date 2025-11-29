ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának nyíregyházi állomásán a Búza téren 2025. november 29-én.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Magyar Péter: a Tisza Pártnak van politikai közössége, programja és csapata is

Infostart / MTI
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

A Tisza Pártnak van politikai közössége, van programja és van csapata is a programot végrehajtani, miközben "a Fidesznél egyik sincs" - jelentette ki a párt elnöke országjárásuk nyíregyházi állomásán szombaton.

Magyar Péter közölte: másfél év alatt, állami támogatás nélkül felépítették Magyarország legerősebb politikai közösségét, amely az őszinteségen, az emberségen, a hazaszereteten alapul.

Emlékeztetett arra, hogy pénteken két körzet kivételével lezárult a Tisza Párt jelöltállítási folyamata. Ebből a szempontból Nyíregyháza különleges hely, mert betegség miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es számú választókerületében nem volt jelöltállítás - tette hozzá.

Bejelentette: itt a jelöltjük Gajdos László, a nyíregyházi állatpark 63 éves igazgatója, Nyíregyháza díszpolgára.

Gajdos László jelölését a nagygyűlés résztvevői közfelkiáltással erősítették meg, amit Magyar Péter egyhangú szavazásnak tekintett.

A Tisza Párt elnöke azt mondta, bár "Orbán Viktorék mindent megtettek, hogy ellehetetlenítsék a Tisza jelöltállítását", az "öngól is gól". Magyarország, a magyar vidék egy emberként áll ki a szabad, működő, életképes országért - tette hozzá.

Közölte: a Tisza Párt 134 nap múlva megnyeri a választást, "nem kicsit, nagyon, de ha a jelöltjeink mindent megtesznek, akkor nagyon-nagyon".

Magyar Péter úgy fogalmazott: a Fidesz 15 éve "folytatja a hazugság, a lopás, az uszítás, az adóemelés politikáját", és most kiderült, hogy jelöltjeik sincsenek.

"Belháború van a maffiában, elkezdődött a végjáték, amit a teljes szétesés követ" - tette hozzá a kormánypárt helyzetét elemezve a pártelnök.

Ezzel szemben a Tisza Párt készen áll a kormányzásra - jelentette ki, azt hangsúlyozva, hogy "a remény, a hit és a kitartás" az ő erejük.

Magyar Péter megismételte, hogy a Tisza-kormány az adócsökkentések és a nyugdíjemelés kormánya lesz. Megemlítette egyebek között, hogy jelentős, átfogó nyugdíjemelést terveznek, megtartják a családi adókedvezmények rendszerét, megduplázzák a családi pótlékot és 50 ezer forintos "első csomagot" nyújtanak a babaváróknak.

Közölte: a külhoni családok százezer forintos iskolakezdési támogatását a Tisza-kormány nem fogja elvenni, de kiterjesztik, és 2026-tól minden anyaországi rászoruló család is megkapja. Ez az intézkedés 700 ezer magyarországi családot érint - mutatott rá a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter végül a színpadra szólította a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, valamint más vármegyékben megválasztott, jelen lévő képviselőjelöltjeit.

