Gajdos László, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es számú választókerületének tiszás országgyûlési képviselõjelöltje, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója (b) beszédet mond a Tisza Párt országjárásának nyíregyházi állomásán a Búza téren 2025. november 29-én. Mellette Magyar Péter, a párt elnöke.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Tiszás lett, lemondatná a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját a Fidesz helyi szervezete

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz nyíregyházi szervezete lemondásra szólította fel Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark vezetőjét, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje lett – közölte a szervezet.

A közleményben azt írták: felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselőjelöltségét Nyíregyházán, akinek vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark "irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben."

Közölték, a jelek szerint Gajdos László "elégedetlen volt az Európa-hírű intézmény elképesztő mértékű központi támogatásával, és a kormánydöntések alapján Nyíregyházának járó uniós forrásokkal."

"Egy olyan párt logója alá áll, mely kiszivárgott gazdasági megszorító csomagjának tervei alapján visszahozná a siralmas Gyurcsány korszak nélkülözését, és ráadásként még a kisállattartókat is bünteti" – írták.

A közleményben kiemelték: "egyértelmű, hogy nyílt politikai szerepvállalása, jellemtelen árulása miatt Gajdos László méltatlanná vált hivatala betöltésére, ezért a Fidesz nyíregyházi szervezete felszólítja, hogy azonnal mondjon le az önkormányzati cég vezetéséről!"

