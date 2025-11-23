ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap
Ibrány az ország karácsonyfája Kossuth tér
Nyitókép: Facebook/Országgyűlés

Titkolózik, aki adta: gigászi karácsonyfa indult el Budapest felé – fotók, videó

Infostart

A szabolcsi Ibrány adja idén az ünnep fővárosi díszét: kivágták és szállítóra rakták az ország karácsonyfáját, amely a Kossuth téren fog majd állni. Hétfőn délelőtt állítják fel.

Vasárnap már kora reggel kisebb tömeg várta a szabolcsi kisváros frekventált utcájában, hogy megkezdődjenek a munkálatok – írta a szon.hu. A rendőrök, a polgárőrök, a tűzoltók és a honvédség, valamint az áramszolgáltató szakemberei közösen dolgoztak azon, hogy a 23 méter magas fenyőt a biztonsági előírásokat szigorúan betartva vágják ki, emeljék rá a szállító járműre. A fát a honvédség szállítja a fővárosba egy 40 tonnás járművel.

A felajánló család szeretne névtelen maradni, az unokák javaslatára, tavaly Szenteste határozták el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának. Az ibrányaiak azonban büszkék arra, hogy a kisváros adja a fővárosnak az ünnep ékét. Mint a hivatal írja, a pályázatra 31 felajánlás érkezett, ebből 18 fa érte el a megfelelő magasságot (legalább 20 méter), hogy a helyszíni vizsgálat megtörténhessen.

Az elbírálás során a magasság, forma, lombozatsűrűség mellett figyelembe vették a szállítás és felállítás műszaki feltételeit is: útvonal, emelődaru elhelyezése, elektromos vezetékek helyzete.

A fát november 24-én, hétfő reggel állítják fel a Kossuth Lajos téren.

A fa kivágásáról és útnak indításáról készült galériát ezen a linken megnézheti.

Íme az erről szóló videó:

Itt pedig az Országgyűlés Hivatalának posztja arról, hogy térképen is nyomon követhető az ibrányi fa útja Budapestig:

