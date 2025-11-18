ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 18. kedd Jenő
Az ország karácsonyfáját állítják fel daruval tűzoltók az Országház előtt 2023. november 27-én. A mintegy 24 méter magas, 80 centiméteres törzsátmérőjű, 5 tonnás fenyő egy hajdúszoboszlói családi ház kertjéből a katasztrófavédelem szakembereinek, a honvédség és a rendőrség munkatársainak közreműködésével érkezett meg a Kossuth Lajos térre.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Már tudni honnan érkezik majd az ország karácsonyfája

Infostart / MTI

A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is kiválasztották a Kossuth téren felállítandó ország karácsonyfáját.

A nyírségi Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyőáll majd a Prlament előtt. Az esztendő során folyamatosan érkeztek a felajánlások az Országgyűlés Hivatalához az ország minden tájáról. A 31 fenyőfából 18 volt megfelelően magas ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják, sőt a tavalyi válogatásból is több versenyben maradt - írták.

Az elbírálás a megfelelő magasság - hozzávetőleg 20 méter, vagy nagyobb -, az arányos forma és a kellően dús lombozat alapján történt. Ezt követően figyelembe kellett venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos vezetékek helyzetét, az emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy miként viseli el az óriási fenyőfa a kivágás, emelés, rögzítés viszontagságait.

A szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés.

A család - amely szeretné megőrizni névtelenségét - az unokák javaslatára, tavaly Szentesete határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának. Mint írták, nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el őket, hogy az évtizedekkel ezelőtt még földlabdásan elültetett ezüstfenyőjük az ország karácsonyfájaként fogja ékesíteni az ünnepi fényekbe öltöztetett fővárosi Kossuth teret, advent első vasárnapjától vízkeresztig.

Elmondásuk szerint az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított karácsonyfát, amely az idén különös büszkeséggel fogja eltölteni mindannyiukat. Felvétel a kiválasztott fáról az Országház Instagram-oldalán látható. A fa kivágásának és szállításának időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Címképünk illusztráció

karácsonyfa

fenyőfa

ország karácsonyfája

