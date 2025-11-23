ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap
Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Páratlan számok: harminc darab ötös volt a lottón

Infostart

Kihúzták a hatos lottó számait, és csak a 2-es volt páros, minden más szám páratlan.

Nem volt telitalálatos vasárnap. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 2 (kettő)
  • 7 (hét)
  • 21 (huszonegy)
  • 27 (huszonhét)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 45 (negyvenöt)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 345 235 forint;
  • 4 találatos szelvény 1720 darab, nyereményük egyenként 6020 forint;
  • 3 találatos szelvény 25 989 darab, nyereményük egyenként 2425 forint.

A következő húzáskor 458 millió forint lesz a főnyeremény.

