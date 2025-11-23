Páratlan számok: harminc darab ötös volt a lottón

Nem volt telitalálatos vasárnap. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 2 (kettő)
- 7 (hét)
- 21 (huszonegy)
- 27 (huszonhét)
- 29 (huszonkilenc)
- 45 (negyvenöt)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 345 235 forint;
- 4 találatos szelvény 1720 darab, nyereményük egyenként 6020 forint;
- 3 találatos szelvény 25 989 darab, nyereményük egyenként 2425 forint.
A következő húzáskor 458 millió forint lesz a főnyeremény.