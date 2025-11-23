Hároméves kisfiúhoz rohantak a mentők a budapesti úszásoktatáson

A kicsi épp úszásoktatáson vett részt, de hirtelen elmerült a vízben. Mire az oktatók ezt észrevették, addigra a gyerek már nem lélegzett és újra kellett éleszteni – közölte a Tények.

A gyermekrohamkocsi kiérkezésekor a kisfiú már eszméleténél volt, de további vizsgálatokra és megfigyelésre kórházba szállították.

A megrázó eset egy héttel ezelőtt történt a 10. kerületben. A pánik hatalmas volt az uszodában, de a gyereket sikerült újraéleszteni. Ezután vizet köhögött fel, és sírni kezdett.

A rendőrség vizsgálja, hogy történt-e mulasztás, büntetőeljárást indítottak az ügyben.