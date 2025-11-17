Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Az egyik alapkérdés az, hogy ki vezeti majd a válogatottat a következő időszakban. Marco Rossinak 2030-ig szerződése van az MLSZ-szel, májusban hosszabbított vele a szövetség. Ettől még alakulhat úgy a helyzet, hogy bármelyik fél meggyőzi a másikat a változtatás szükségességéről, noha ennek, természetesen, anyagi vonzatai is vannak.

Nagyon valószínű, hogy mindenki szeretne néhányat aludni a történtekre, téli szünet következik, nincs miért kapkodni. Talán

az is belejátszhat a Rossi-történet alakulásába, hogy ha bármelyik fél is a váltást szorgalmazná, Dárdai Pál, a legkézenfekvőbb jelölt, készen érzi-e magát a visszatérésre.

Rossi számára a következő vb-selejtezős időszak messze van, talán beláthatatlanul messze, kérdéses, maradt-e még elég motivációja, harci kedve.

A válogatott a tervek, s a FIFA-naptár szerint tíz mérkőzést játszik majd a következő esztendőben. Úgynevezett tétmérkőzést nem kell tavasszal játszani (sajnos…), március végén és június elején jöhet két-két felkészülési mérkőzés.

Az ősz a Nemzetek Ligája jegyében fog majd zajlani,

a magyar csapat abban a B-divízióban lesz érintett, miután elveszítette a törökök elleni rájátszást márciusban. Nem lesz egyszerű a visszajutást jelentő csoportelsőség, noha az elviekben legerősebb, ugyancsak az A-ligából kiesett három válogatottat nem kaphatjuk. (Skóciát, Lengyelországot és Izraelt.) Ugyanakkor ennek ellenére sem lenne könnyű „kívánságcsoportot” összeállítani, ugyanis a bosnyák, osztrák, svájci ukrán négyesből, továbbá a szlovén, grúz, ír (!!!) és román kvartettből mindenképpen jut nekünk egy-egy rivális. A 4. kalapban meg ott lesznek a svédek, valamint az északírek, az észak-macedónok és a koszovóiak. Ennek sorsolása 2026. február 12-én lesz majd.

A következő nagy torna, a 2028-as Európa-bajnokság selejtezői 2027-ben kezdődnek majd, a sorsolást 2026. december 6-án, Belfastban rendezik.

A mostani magyar keret átlagéletkora ideális, az őszi mérkőzésekre meghívott játékosok között csak kevés van, akinek az esetében kérdéses, hogy akár a 2028-as Eb-selejtezőkön lehet-e majd számítani rá. A vb-selejtezőkön szerepeltek közül Dibusz Dénes a legidősebb, 1990-es születésű, miként Szappanos Péter is. A mezőnyjátékosok közül Loic Négo 1991-es, Willi Orbán 1992-es, talán mindkettőjükben, de különösen a lipcsei középhátvédben benne van még az Eb-ciklus. Varga Barnabás 31 éves, de, remélhetően, amilyen későn robbant be, olyan sokáig bírja. Az ősszel szerepet kapott mezőnyjátékosok közül 14-en a kétezres években születtek.

A mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető: kár lenne mindent az alapokról kezdeni, s nem az elismerten a legjobb játékosokra építeni az újrakezdésnél. Az 1978-as és az 1986-os vb-k fájdalmai után kulcsemberek sora esett ki „büntetésből”, hogy aztán egy-másfél év után mindenki számára világos legyen: kár volt szétszedni a csapatot.