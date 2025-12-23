Már a ChatGPT modorát is beállíthatják a felhasználók

Valamelyest már eddig is lehetett alakítani rajta, mostantól azonban még személyre szabhatóbb lesz a ChatGPT kommunikációs stílusa. Az OpenAI közlése szerint viszont a felhasználók mostantól beállíthatják, mennyire legyen kedves („warm”) vagy lelkes a chatbot. Sőt, azt is, mennyire használjon hangulatjeleket és fejléceket, listákat – írja a hvg.hu.

A finomhangolási lehetőséget a Beállítások menüben a Személyre szabás menüpont alatt lehet megtalálni. Valamennyi jellemzőnél választható az alapértelmezett mellett a több és a kevesebb, függően attól, hogy mennyire szeretné, ha ezeket használná a ChatGPT.

A korábbi beállítási opciók is elérhetők, vagyis beállítható a stílus és hangnem, valamint egyéni instrukciókat is megadhat a ChatGPT-nek.

Mint írják, az újdonság frissítés nélkül is megjelent az alkalmazásban, de aki régebbi verziót használ, annak valószínűleg muszáj lesz frissítenie a ChatGPT-t.