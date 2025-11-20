Keddig lehet bizonytalan a 2030-ig élő szerződéssel rendelkező Marco Rossi sorsa

Sajtóértesülések szerint kedden akár el is dőlhet a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának jövője.

Az MLSZ a 24.hu-val közölte, hogy az elnökség következő ülése jövő héten kedden lesz, amely egyben a magyar labdarúgás napja is. A számos napirendi pont között szerepel a szövetségi kapitány beszámolója is. Marco Rossi már az írek elleni 3-2-es vereség után a Puskás Arénában magára vállalta a vb-selejtezős kudarc felelősségét.

„Nehéz jelen pillanatban értékelni. Nagyon nehéz egyébként nekem személy szerint is a jövőre gondolni. Nagyon-nagyon sajnáljuk saját magunk miatt, a játékosok miatt, a szurkolóink miatt, azt hiszem, nem azt érdemeltük, hogy ebből az összecsapásból így távozzunk, de hát megint a hosszabbításban kaptunk gólt, és a helyzetkihasználásban is sajnos kudarcot vallottunk. Történt, ami történt. A játékosoknak egyébként csak annyit mondtam, hogy semmiért nem tudok szemrehányást tenni nekik, majd a stábbal is értékeljük, hogy milyen irányba haladjunk tovább” – mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón az olasz-magyar kettős állampolgár szakvezető.

Csányi Sándor MLSZ elnök az írek elleni mérkőzés után elérzékenyülten válaszolt néhány rövid kérdésre az M4 Sportnak, nagyon reménykedett, hogy pótselejtezőn kijutunk legalább, és szerinte talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball., ezért nagyon csalódott, szerinte a végén a koncentráció hiányzott.

Szoboszlai Dominik kedden Budapesten egy róla készült viaszszobor leleplezése alkalmával azt mondta: mivel csak a hajrában bukott el a válogatott, ezért mindenki nagyon nehezen élte meg az írek elleni kiesést: „Nehéz még mindig elfogadnom, ami történt, sajnos együtt kell ezzel élni, és menni kell tovább, mert biztos, hogy valami oka van annak, hogy velünk ez mindig megtörténik, de próbáljuk a legnehezebb időszakban is a pozitívumot kivenni ebből, hogy a végsőkig volt esélyünk, hittünk abban, hogy ez sikerülhet, már csak az, hogy legalább esélyünk legyen arra, hogy a play-offban szerepeljünk, de mondom még egyszer, megyünk tovább, és fókuszálunk a következő feladatokra.”

Marco Rossi szerződését egyébként idén tavasszal hosszabbította meg a szövetség 2030-ig, vagyis ez alapján még a következő világbajnoki ciklusban is ő irányíthatja a nemzeti csapatot.

A válogatottnak a vb-selejtezők utolsó percéig reális esélye volt a csoportmásodik hely és a pótselejtező elérésére, az írek azonban egy 96. percben szerzett góllal legyőzték és megelőzték a magyarokat, akik így nyolc ponttal a csoport harmadik helyén végeztek.

Közben ki is sorsolták a pótselejtezők párosítását, az írek Csehországban lépnek pályára.