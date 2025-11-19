ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda
Nyitókép: Forrás: Pixabay.com

Már lehalászták a karácsonyi halak jelentős részét

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Továbbra is a ponty lehet a karácsonyi időszak slágere a halételek között, az utóbbi időben egyre nagyobb lett az import aránya – mondta az InfoRádióban Puskás Nándor, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke, aki arról is beszélt, hogy a termelői oldalon nem várható áremelkedés.

Magyarországon a halfogyasztás elsősorban a karácsonyi időszakra koncentrálódik, az éves értékesítés 35-40 százaléka erre az időszakra tehető, bár ez némileg már elkezdett szétterülni a naptárban, a kereskedőknek például nyáron is kell tudniuk szolgálni a vevőket – mondta az InfoRádióban Puskás Nándor.

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a halfogyasztás tekintetében sereghajtók vagyunk az unióban a fejenkénti 6,5 kilóval évente – az átlag utoléréséhez 24 kilóra lenne szükség. Az, hogy ez ilyen alacsony, a szakember szerint számos okra vezethető vissza. A legfőbb gond, hogy a termékeket megfelelő választékban igazából a szuper- vagy hipermarketek pultjain lehet megvásárolni, sok esetben a vidéki településeken viszont nem jutnak el az emberekhez a hal, pláne a feldolgozott haltermékek. Vagyis a rövid ellátású láncon keresztül történő értékesítést mindenképp fejleszteni kell – emelte ki.

Már karácsonyra tippeket adva, Puskás Nándor nagy slágernek gondolja a halászlevelet, amit nem kell újragondolni, még akkor sem, ha ahány régió, annyi recept, „igazi halászlé nincs” szerinte a szónak abban az értelmében, hogy egyik sem zárja ki a többit halászlé mivoltából. „Egy a lényeg, hogy sok és jó minőségű hal kell bele, legfőképpen ponty” – szögezte le. Nem is véletlen, hogy a karácsonyi időszak egyik slágerterméke a ponty.

A dobogós helyekért ma már főként import halak versengenek, amelyek bár lehetnek teljesen jó minőségűek, de azt is fontos tudni, hogy a Távol-Keletről érkező halak kontrollja „nem megvalósítható”, a magyaré igen, így élelmiszerbiztonsági szempontból kevésbé megfelelők – fogalmazott a szakmaközi szervezet elnöke, aki szerint

áremelkedés nem várható, legalábbis termelői oldalon, ami jó hír a fogyasztóknak.

A karácsonykor asztalra kerülő halat egyébként már szeptemberben elkezdték lehalászni, a munka nagy részét október–novemberben végzik el, és csak a tavi lehalászások csúszhatnak csak át decemberre. A lehalászott hal már tárolómedencékben várja a feldolgozást, illetve a csobbanást a nagy élelmiszerláncok, piacok akváriumaiba. A halak különböző alfajok és méret szerint szortírozva várakoznak annak érdekében, hogy minél könnyebben, minél hatékonyabban, minél gyorsabban ki tudják belőlük szolgálni a vevőket. Most tehát gőzerővel halászik, aki él és mozog, hogy az egész évben tenyésztett halakat karácsony előtt áruba tudják bocsátani – mondta Puskás Nándor.

