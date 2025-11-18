ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.23
usd:
331.38
bux:
106062.72
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. november 18.A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 18-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Elfogadta az Országgyűlés a kormány nagy adócsökkentési csomagját

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésről szóló csomagot hétfőn jelentette be a miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. Kedden szavazott róla az Országgyűlés kivételes eljárásban, és el is fogadta.

Mint arról az Infostart is beszámolt, hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 11 pontos csomagot mutatott be, amely 80-90 milliárd forintnyi adócsökkentést és egyszerűsítést jelent.

  • Alanyi áfamentesség emelése: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, és 2027-ben, valamint 2028-ban tovább nő.
  • Átalányadózás módosítása: 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek.
  • A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapját.
  • Bővül a kisvállalkozói kör: További 4000-5000 vállalkozó kerülhet be ebbe a kategóriába.
  • Barnamezős beruházások támogatása: 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
  • Adókedvezményt adnak az energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére: Orbán Viktor szerint a magyar ipar több, magas profitot termelő szektora különadót fizet, de szükség van nagy infrastrukturális beruházásokra is.
  • A kiskereskedelmi adó határsávjainak emelése: Ez 3500 vállalkozást érint.
  • A jövedékiadó-emelés elhalasztása: Fél évvel tolják el az üzemanyagok jövedékiadó-emelését. Orbán Viktor ezt „fájó szívvel” jelentette be; a lépés 20 milliárd forintba kerül.
  • Adminisztrációs terhek csökkentése: A társasági adóelőleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, ami 20 ezer cégnek jelent kedvező változást.
  • Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, ami 10 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget.
  • Speciális adócsökkentés: 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális egyszerűsítést vezetnek be: a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és a szochobevallás negyedévesre csökken.

A vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről címet viselő javaslatot kivételes eljárásban tárgyalták, a képviselők 167 igennel elfogadták a csomagot – számolt be róla az Index.

Kezdőlap    Belföld    Elfogadta az Országgyűlés a kormány nagy adócsökkentési csomagját

országgyűlés

szavazás

csökkentés

többség

adóteher

vállalkozások

orbán-csomag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

A vizsgálatok még zajlanak, jelen pillanatban annyit lehet megállapítani, hogy nem valamilyen élelmiszer alapanyag vagy nem az étel elkészítése okozta a problémát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke. Úgy véli, a jelenlegi szabályok megfelelőek, nincs szükség szigorításra, csak be kell tartani azokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot

Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében a forint volt középpontban: a múlt héten egy sor potenciális árfolyamrángató bejelentés követte egymást, miközben összességében továbbra is kitart a magyar deviza erősödése. A folyamat legfőbb mozgatórugóiról és a trend tartósságáról Beke Károly, a Portfolio vezető elemzője beszélt. A műsor második felében a vállalkozások adó- és adminisztrációs terheinek csökkentését célzó, újonnan elfogadott intézkedéscsomaggal foglalkoztunk. Ki és milyen mértékben kerülhet a nyertesek közé? A részletekről Jancsa-Pék Juditot, a LeitnerLeitner partnerét, vezető adótanácsadóját kérdeztük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!

Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!

Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to welcome Saudi Arabia's crown prince - and Ronaldo - to the White House

Trump to welcome Saudi Arabia's crown prince - and Ronaldo - to the White House

The football star plays in Saudi Arabia, and will be at the White House alongside the country's de facto leader Crown Prince Mohammed bin Salman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 18. 16:50
Elesett az M0-s
2025. november 18. 15:57
Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható
×
×
×
×