Elfogadta az Országgyűlés a kormány nagy adócsökkentési csomagját

Mint arról az Infostart is beszámolt, hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 11 pontos csomagot mutatott be, amely 80-90 milliárd forintnyi adócsökkentést és egyszerűsítést jelent.

Alanyi áfamentesség emelése : 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, és 2027-ben, valamint 2028-ban tovább nő.

: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, és 2027-ben, valamint 2028-ban tovább nő. Átalányadózás módosítása : 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek.

: 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapját.

csökkentik a szocho alapját. Bővül a kisvállalkozói kör : További 4000-5000 vállalkozó kerülhet be ebbe a kategóriába.

: További 4000-5000 vállalkozó kerülhet be ebbe a kategóriába. Barnamezős beruházások támogatása : 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.

: 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat. Adókedvezményt adnak az energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére : Orbán Viktor szerint a magyar ipar több, magas profitot termelő szektora különadót fizet, de szükség van nagy infrastrukturális beruházásokra is.

: Orbán Viktor szerint a magyar ipar több, magas profitot termelő szektora különadót fizet, de szükség van nagy infrastrukturális beruházásokra is. A kiskereskedelmi adó határsávjainak emelése : Ez 3500 vállalkozást érint.

: Ez 3500 vállalkozást érint. A jövedékiadó-emelés elhalasztása : Fél évvel tolják el az üzemanyagok jövedékiadó-emelését. Orbán Viktor ezt „fájó szívvel” jelentette be; a lépés 20 milliárd forintba kerül.

: Fél évvel tolják el az üzemanyagok jövedékiadó-emelését. Orbán Viktor ezt „fájó szívvel” jelentette be; a lépés 20 milliárd forintba kerül. Adminisztrációs terhek csökkentése : A társasági adóelőleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, ami 20 ezer cégnek jelent kedvező változást.

: A társasági adóelőleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, ami 20 ezer cégnek jelent kedvező változást. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát , ami 10 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget.

, ami 10 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget. Speciális adócsökkentés: 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális egyszerűsítést vezetnek be: a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és a szochobevallás negyedévesre csökken.

A vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről címet viselő javaslatot kivételes eljárásban tárgyalták, a képviselők 167 igennel elfogadták a csomagot – számolt be róla az Index.