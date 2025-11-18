ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (j) kezet fog közös sajtónyilatkozatuk tételén a Karmelita kolostorban 2025. november 17-én. A miniszterelnök a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti megállapodás adózás területére vonatkozó megújításához kapcsolódóan tett sajtónyilatkozatot.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Csiki Gergely a 90 milliárdos adócsökkentésről: komoly dilemmával küzd a kormány

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Több százezer vállalkozást érint az az adókönnyítési csomag, amelyet hétfőn jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke – mondta az InfoRádióban Csiki Gergely, a Portfolio elemzője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézkedés forrása alapvetően a bankokra kivetett extraprofitadó.

Mint arról beszámoltunk, tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési megállapodást jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. A kormányfő a kamara elnökével közösen tartott eseményen azt is jelezte, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. „A vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk” – hangsúlyozta.

A csomag jelentős, 80-90 milliárd forintos költségvetési bevételkiesést, vagyis adóelengedést tartalmaz, aminek a legnagyobb szeletét vélhetően a kiskereskedelmi szektort érintő különadó sávhatárának a módosítása jelenti – mondta az InfoRádióban Csiki Gergely. Bár ez kevés vállalkozást érint, de mivel ezek nagy forgalmat bonyolítanak árbevétel oldalon, a sávok megemelése mintegy 26 milliárd forintos adókönnyítést hagy a cégeknél. Szintén

jelentős tétel az üzemanyagok jövedéki adójának inflációkövető emelésének csúsztatása, ez 15-20 milliárd forintos adócsökkentést jelent,

ami nemcsak a vállalkozások, hanem a lakosság zsebében is többet hagy – tette hozzá.

Csiki Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a tizenegy pontos csomagban van olyan tétel, ami akár 110 ezer adózót is érinthet, ilyen az átalányadózók általános költséghányadának emelése (2026-ban 40-ről 45 százalékra, 2027-ben 50 százalékra emelik ezt, 2028-ról még „egyezkednek”), illetve a főállású egyéni vállalkozóknál a szociális hozzájárulási adó (szocho) alapjának csökkentése. Utóbbival 140 ezer vállalkozónak mérséklődnek a havi adóterhei, igaz, ennek hatása viszont nem olyan jelentős.

Összességében azt mondható el, hogy inkább célzott, jellemzően a kis- és egyéni vállalkozókat célzó adó- és adminisztrációs könnyítések szerepelnek az intézkedéscsomagban – mondta a Portfolio elemzője. Ennek alapvetően az lehet az oka, hogy

„a jelenlegi gazdasági körülmények között nagy költségvetési kiengedés nem fért bele az államnak”.

Ami az intézkedéscsomag finanszírozását illeti, bár az adókönnyítések egyes elemei több év alatt épülnek fel, a „pántlikázásra” a banki extraprofitadó-emelésből származó többletbevétel (185 milliárd forint) szolgál, még ha a kormány korábban nem is ezt kommunikálta – jegyezte meg a szakértő. Úgy látja, komoly dilemmával küzd a kormány, mert a költségvetés elcsúszása vagy a tervezettnél rosszabbul történő alakulása nem ad nagy lehetőséget a kormánynak a jelentős adócsökkentések végrehajtására. Sőt, hogyha még további adócsökkentést szeretne bejelenteni, főleg a parlamenti választások előtt, akkor annak további fedezetet kell találnia, ahogy egyébként most megtalálta és berakta az adócsökkentési csomag mögé – mondta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

