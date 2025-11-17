Ijesztő patkányinvázió Tatabányán

Egyre több bejelentés és panasz érkezik a patkányokra Tatabányán. Ahogy egy helybéli fogalmazott: „A dögök itt vannak – mindenhol szaladgálnak.”

A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Tatabányán. Hancsicsák József rágcsálóirtó szakember szerint a város csatornarendszere elsőosztályú mozgásteret biztosít a patkányok számára, így az állatok könnyen terjeszkedhetnek - írja a penzcentrum.hu a Kemma.hu éretesüléseire hivatkozva.

„A bejelentések többsége a csatornákból, álmennyezetekből származik, de előfordul, hogy a tömbházas lakások WC-jében is feltűnnek”

– mondta Hancsicsák. Hozzátette, hogy ha veszélybe érzi magát, agresszívvé válhat: "Ha a patkányt az ember sarokba szorítja mondjuk egy lapáttal, akkor az morgó, csaholó hangok közepette képes támadó jelleggel nekimenni az embernek, akár a lapát nyelén is felszaladva."

Bár egy harapás nem okoz súlyos sérülést, hordozhat betegségeket. A szakember még kiemelte, hogy a patkányok nem buták: óvatosak az étellel, és nehéz őket csapdázni vagy mérgezni.

Tavasszal Szabó Zsuzsanna önkormányzati képviselő már jelezte a városvezetésnek a Sárberekben tapasztalható patkányinváziót. A tömbházas lakótelepen számtalan földbevájt lyuk és az utcán sompolygó rágcsálók is a helyzet súlyosságát mutatták. Nemrég a Köztársaság útja egyik zebrája mellett elpusztult patkányt találtak, ami azt bizonyítja, hogy az állatok már a város központjában is jelen vannak.

A szakértők szerint a patkányok több veszélyes betegséget is hordozhatnak, köztük:

pestis

leptospirozis

trichinellózis

Murin tífusz

patkányharapási láz

vírusos hemorrhagiás láz

Bár a legtöbb eset ritka, a fertőzés veszélye miatt a lakosoknak érdemes óvatosnak lenniük a közvetlen érintkezés elkerülése érdekében. A szakemberek azonban kiemelték, a rágcsálók nem azért vannak jelen, hogy bosszantsák az embereket – egyszerűen alkalmazkodtak a városi élethez, és kihasználják az emberi környezet előnyeit.