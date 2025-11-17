ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.25
usd:
331.23
bux:
107297.46
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Farmer with protective gloves holding dead rat for tail on farm. Rodenticide concept in agriculture
Nyitókép: Jevtic/Getty Images

Ijesztő patkányinvázió Tatabányán

Infostart

A rágcsálók már nem csak az utcákon vannak jelen, a vécéken és a csöveken keresztül az otthonokba is betörnek.

Egyre több bejelentés és panasz érkezik a patkányokra Tatabányán. Ahogy egy helybéli fogalmazott: „A dögök itt vannak – mindenhol szaladgálnak.”

A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Tatabányán. Hancsicsák József rágcsálóirtó szakember szerint a város csatornarendszere elsőosztályú mozgásteret biztosít a patkányok számára, így az állatok könnyen terjeszkedhetnek - írja a penzcentrum.hu a Kemma.hu éretesüléseire hivatkozva.

„A bejelentések többsége a csatornákból, álmennyezetekből származik, de előfordul, hogy a tömbházas lakások WC-jében is feltűnnek”

– mondta Hancsicsák. Hozzátette, hogy ha veszélybe érzi magát, agresszívvé válhat: "Ha a patkányt az ember sarokba szorítja mondjuk egy lapáttal, akkor az morgó, csaholó hangok közepette képes támadó jelleggel nekimenni az embernek, akár a lapát nyelén is felszaladva."

Bár egy harapás nem okoz súlyos sérülést, hordozhat betegségeket. A szakember még kiemelte, hogy a patkányok nem buták: óvatosak az étellel, és nehéz őket csapdázni vagy mérgezni.

Tavasszal Szabó Zsuzsanna önkormányzati képviselő már jelezte a városvezetésnek a Sárberekben tapasztalható patkányinváziót. A tömbházas lakótelepen számtalan földbevájt lyuk és az utcán sompolygó rágcsálók is a helyzet súlyosságát mutatták. Nemrég a Köztársaság útja egyik zebrája mellett elpusztult patkányt találtak, ami azt bizonyítja, hogy az állatok már a város központjában is jelen vannak.

A szakértők szerint a patkányok több veszélyes betegséget is hordozhatnak, köztük:
  • pestis
  • leptospirozis
  • trichinellózis
  • Murin tífusz
  • patkányharapási láz
  • vírusos hemorrhagiás láz

Bár a legtöbb eset ritka, a fertőzés veszélye miatt a lakosoknak érdemes óvatosnak lenniük a közvetlen érintkezés elkerülése érdekében. A szakemberek azonban kiemelték, a rágcsálók nem azért vannak jelen, hogy bosszantsák az embereket – egyszerűen alkalmazkodtak a városi élethez, és kihasználják az emberi környezet előnyeit.

Kezdőlap    Belföld    Ijesztő patkányinvázió Tatabányán

tatabánya

patkány

patkányinvázió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból
A magyar válogatottnak nemhogy a döntetlenre, de a mérkőzés megnyerésére is reális esélye volt az írek ellen vasárnap délután a Puskás Arénában, a vége mégis kudarc lett, 3–2-es vereség, és csak harmadik hely a csoportban.
 

Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel

Rossi szerint ezek a legrosszabb pillanatai szövetségi kapitányként

Az írek kapitánya elárulta, szerinte miben hibáztak a magyarok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Szaíd Hatíbzádeh iráni külügyminiszter-helyettes a CNN-nek adott vasárnapi interjújában azt mondta, az ország békés célú nukleáris programja a közelmúltbeli amerikai és izraeli támadások ellenére is működőképes.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen

Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen

Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét, a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two US marines implicated in killing family in notorious Iraq war shooting, expert tells BBC

Two US marines implicated in killing family in notorious Iraq war shooting, expert tells BBC

New evidence raises doubts about the longest US war crimes investigation of the Iraq war and how US forces are held to account.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 04:15
A tél jeges lehelete érkezik
2025. november 17. 03:43
Női polgármestere lett Szabadegyházának
×
×
×
×