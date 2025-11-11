Az online vásárláskor is szánjunk időt a döntéshozatalra, és akkor se hozzunk elhamarkodott döntést, ha egy webáruház azt állítja, hogy a kinézett árucikkből "már csak öt darab van" raktáron. A megfontolt választásban nagy segítségünkre lehetnek az ár-összehasonlító oldalak. Ezeken a felületeken gyakran azt is láthatjuk, miképpen változtak a kínálati árak az elmúlt hónapokban, így azt is felmérhetjük, hogy az állítólag egyedülálló ajánlatok valóban olyan kivételesek-e.

Minden rendeléskor ellenőrizzük, hogy a megvásárlandó termék árán felül milyen egyéb költségek terhelnek minket. Ilyen lehet a csomagolási vagy a szállítási költség, illetve külföldi webáruházak esetében akár az általános forgalmi adó is, amelyet csak a rendelés végén adnak hozzá a fizetendő összeghez.

Az NMHH arra is felhívja a figyelmet, hogy az ünnepekhez közeledve a postai szolgáltatók forgalma egyre fokozottabb lesz, ezért érdemes minél korábban megrendelni a karácsonyra szánt termékeket.

Rendeléskor azzal is számolni kell, hogy az ígért szállítási idők rendszerint nem garantáltak. "Ha nem magyarországi, esetleg nem is európai piactérről rendelünk, a szállítási idő több hétre, vagy akár egy hónapra is megnyúlhat".

Körültekintő eljárást javasolnak az eladó kiválasztásánál is, különösen, ha egy addig ismeretlen webáruház kínál gyanúsan kedvező árakat. Érdemes elolvasni az adott kereskedőről szóló vásárlói véleményeket is - észben tartva, hogy álprofilokkal ezek is könnyedén hamisíthatók. Mindenki részesítse előnyben az olyan fizetési módokat, ahol visszakaphatja a pénzét, ha a rendelt terméket nem kapja meg, vagy az jelentősen eltér az eladó ajánlatában szereplő leírástól.

Figyelembe kell venni, hogy a megrendelt termékeinket a kézbesítéskor át kell vennie egy arra jogosult személynek. Ez rajtunk kívül lehet egy velünk együtt lakó hozzátartozónk, illetve egy írásban meghatalmazott személy is. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, és a szolgáltató által jelzett határidőn belül nem jelentkezünk a csomagunkért, akkor azt vissza fogják küldeni a feladónak akkor is, ha a rendelésünk már ki van fizetve! Csomagautomatás szállításkor arra is figyeljünk, hogy az automatákban viszonylag rövid ideig tárolják a küldeményünket,

ezt követően pedig már csak további utánajárással tudunk ahhoz hozzájutni.

Ha külső sérüléssel érkezik meg a csomagunk, azt haladéktalanul jelezzük a futárnak, aki a kézbesítési okiraton feltünteti a sérülést. A kézbesítő nem köteles megvárni a helyszínen a csomag felbontását, de ha sérült vagy hiányos az áru, akkor ezt a kézbesítést követő három munkanapon belül lehetőségünk van írásban bejelenteni a postai szolgáltatónak. Ilyenkor kártérítési igényünket is jelezhetjük.

Gyanakodjunk, ha az elvileg a futárszolgálattól érkező SMS vagy e-mail szövege magyartalan, a feladójának e-mail címe eltér a futárszolgálat hivatalos címétől, vagy az üzenetben található link nem a szolgáltató hivatalos oldalára vezet. Ezekre a linkekre kattintva könnyen adathalász weboldalakon találhatjuk magunkat, ahol bankkártyánk adatait vagy a netbankos bejelentkezési adatainkat próbálják kicsalni tőlünk. A banki belépési adatainkra soha nem lehet szükség egy csomag kézbesítéséhez! A csalások elleni védekezéssel kapcsolatban további tippeket a KiberPajzs oldalán találhatók.

Arra is felhívja a figyelmet az NMHH, hogy a csalók egyik továbbra is előforduló pénzszerzési módszere, hogy olyan drága, utánvételes csomagot próbálnak kiküldeni számunkra, amelyet mi soha nem rendeltünk meg. Ilyen esetben még az átvételt megelőzően győződjünk meg arról, hogy honnan és kinek a nevére érkezett a csomag. Ha mi vagyunk a címzettek, és biztosan tudjuk, hogy nem várjuk az adott küldeményt, inkább tagadjuk meg az átvételt, mielőtt kifizettetnék velünk azt. A családtagok vagy munkatársak nevére érkező fizetős csomagok átvételekor is legyünk körültekintők,

ilyenkor is bizonyosodjunk meg arról, hogy a címzett valóban küldeményt vár az adott feladótól.

Fontos tudni, hogy címzettként csak akkor fordulhatunk a postai szolgáltatóhoz, ha a küldemény kezelése, kézbesítése során tapasztaltunk problémát - amennyiben azonban magával a rendelt termékkel, vagy a rendelés teljesítésével kapcsolatban van kifogásunk, az eladóhoz kell fordulnunk.

Amennyiben valaki csalás áldozatává válik, feljelentést tehet a rendőrségen. A webáruházak működésével kapcsolatos fogyasztóvédelmi szabályok megsértésével kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatósághoz lehet fordulni, amennyiben pedig a postai szolgáltató tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértést tapasztalunk, az NMHH-nál kezdeményezhetünk eljárást. Vagyonjogi követeléseinkkel a békéltető testülethez vagy polgári bírósághoz fordulhatunk.