ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Egy milliárdot ért ez az öt szám

Infostart

Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait.

6 hat

12 tizenkettő

24 huszonnégy

30 harminc

79 hetvenkilenc

Kezdőlap    Belföld    Egy milliárdot ért ez az öt szám

szerencsejáték

sorsolás

ötös lottó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tisztázta Szijjártó Péter, hogy meddig él a magyar szankciómentesség

Tisztázta Szijjártó Péter, hogy meddig él a magyar szankciómentesség

A repülőről üzent a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Közleményt adott ki az amerikai-magyar tárgyalásokról az amerikai külügy, de valami hányzik belőle

Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

Jöhet az amerikai üzemanyag Paksra, megkötötték a szerződést

Összeáll a Fulbright és a Pannónia Ösztöndíjprogram

Elindult haza a magyar delegáció Washingtonból

Magyar Péter keményen fogalmaz a washingtoni tárgyalásokról

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Külföldi multik kapják az állami támogatások túlnyomó részét – Mennyire éri meg ez a modell?

Külföldi multik kapják az állami támogatások túlnyomó részét – Mennyire éri meg ez a modell?

A különféle válságok nyomán az állami beavatkozás mértéke világszerte növekszik. A visegrádi országok is nagylelkű állami támogatásokat nyújtottak főként a külföldi multinacionális vállalatoknak, kihasználva az EU regionális támogatási szabályait és kivételeit. A magyarországi egyedi kormánydöntések alapján nyújtott támogatások összegének 80%-át külföldi vállalatok kapták. Míg korábban a német autóipari cégek voltak a fő kedvezményezettek, napjainkban a kínai és dél-koreai akkumulátorgyártók kapták a legnagyobb összegeket. Ezek a feltétel nélküli támogatások valószínűleg nem térülnek meg és hosszú távon növelik a környezeti és gazdasági sérülékenységet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben

Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben

A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Six dead as Russia hits energy and residential sites in Ukraine

Six dead as Russia hits energy and residential sites in Ukraine

Overnight, 25 locations including Kyiv were hit, leaving many areas without electricity and heating.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 17:40
Pompor Zoltán: az olvasási és szövegértési képesség még az AI használatához is elengedhetetlen
2025. november 8. 17:15
Tisztázta Szijjártó Péter, hogy meddig él a magyar szankciómentesség
×
×
×
×