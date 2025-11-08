Egy milliárdot ért ez az öt szám

A különféle válságok nyomán az állami beavatkozás mértéke világszerte növekszik. A visegrádi országok is nagylelkű állami támogatásokat nyújtottak főként a külföldi multinacionális vállalatoknak, kihasználva az EU regionális támogatási szabályait és kivételeit. A magyarországi egyedi kormánydöntések alapján nyújtott támogatások összegének 80%-át külföldi vállalatok kapták. Míg korábban a német autóipari cégek voltak a fő kedvezményezettek, napjainkban a kínai és dél-koreai akkumulátorgyártók kapták a legnagyobb összegeket. Ezek a feltétel nélküli támogatások valószínűleg nem térülnek meg és hosszú távon növelik a környezeti és gazdasági sérülékenységet.