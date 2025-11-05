Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a két ország vezetőjének pénteki, első hivatalos kétoldalú találkozója előtt ismertette a megbeszélések részleteit.

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt napirendi pontja a tárgyalásoknak, melynek előkészítésén az elmúlt időszakban sokat dolgoztak. Utóbbivak kapcsolatban három kiemelt pillérként elhangzott:

hosszútávú garancia,

újabb, a gazdaság teljesítményét segítő, sok munkahelyet teremtő, modern amerikai beruházások,

mindehhez stabil pénzügyi háttér.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy Donald Trump elnök megválasztása óta 9 amerikai vállalati beruházás realizálódott közel 100 milliárd forintos értékben Magyarországon.

Kiderült az is, hogy Orbán Viktor a Wizz Air gépével utazik Washingtonba, a kormány több tagjának kíséretében. Szijjártó Péter felsorolása szerint Nagy Márton nemzetgazdasági, Hankó Balázs kulturális és innovációs, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi, Lantos Csaba energiaügyi, Lázár János építésügyi és beruházási miniszter is ott lesz, ahogy nagyvállalatok vezetői, újságírók, valamint kutatóműhelyek vezetői is tagjai lesznek a delegációnak. A miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú tárgyalásokat is folytatnak majd – tette hozzá a külügyi tárca vezetője, aki szintén részt vesz az amerikai–magyar csúcson.