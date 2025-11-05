ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.04
usd:
336.92
bux:
107019.35
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Hivatalos: itt vannak Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásainak fő témái

Infostart

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt témája Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki tárgyalásának, utóbbiról részletek is kiderültek. Jókora magyar delegáció utazik Washingtonba.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a két ország vezetőjének pénteki, első hivatalos kétoldalú találkozója előtt ismertette a megbeszélések részleteit.

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt napirendi pontja a tárgyalásoknak, melynek előkészítésén az elmúlt időszakban sokat dolgoztak. Utóbbivak kapcsolatban három kiemelt pillérként elhangzott:

  • hosszútávú garancia,
  • újabb, a gazdaság teljesítményét segítő, sok munkahelyet teremtő, modern amerikai beruházások,
  • mindehhez stabil pénzügyi háttér.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy Donald Trump elnök megválasztása óta 9 amerikai vállalati beruházás realizálódott közel 100 milliárd forintos értékben Magyarországon.

Kiderült az is, hogy Orbán Viktor a Wizz Air gépével utazik Washingtonba, a kormány több tagjának kíséretében. Szijjártó Péter felsorolása szerint Nagy Márton nemzetgazdasági, Hankó Balázs kulturális és innovációs, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi, Lantos Csaba energiaügyi, Lázár János építésügyi és beruházási miniszter is ott lesz, ahogy nagyvállalatok vezetői, újságírók, valamint kutatóműhelyek vezetői is tagjai lesznek a delegációnak. A miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú tárgyalásokat is folytatnak majd – tette hozzá a külügyi tárca vezetője, aki szintén részt vesz az amerikai–magyar csúcson.

Kezdőlap    Belföld    Hivatalos: itt vannak Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásainak fő témái

orbán viktor

donald trump

szijjártó péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Egyre fokozódik az űrverseny, már a kis országok is indítanak missziókat, a régióban is egyre több állam tesz lépéseket ez irányba – erről beszélt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója az InfoRádióban az újabb magyar űrhajós, Cserényi Gyula jövőbeli űrutazása kapcsán. Németh Viktória hangsúlyozta: az érdeklődés nem véletlen, egy űrtechnológiai innováció komoly gazdasági fellendülést hozhat egy országnak.
Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt témája Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki tárgyalásának, utóbbiról részleteket is elárult Szijjártó Péter. Jókora magyar delegáció utazik Washingtonba.
 

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

Ritkaföldfémek: savanyú a szőlő az Európai Uniónak

Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai börtönből szabadult az Al-Kaida egykori terrorvezére, most Donald Trumppal ráz kezet – Mégis kicsoda Ahmed al-Saraa?

Amerikai börtönből szabadult az Al-Kaida egykori terrorvezére, most Donald Trumppal ráz kezet – Mégis kicsoda Ahmed al-Saraa?

Néhány évvel ezelőtt valószínűleg senki nem gondolta volna, hogy az akkor még Abu Mohammad al-Dzsoláni néven ismert  - és az amerikaiak által körözött – terroristavezér egyszer Szíria elnöke lesz, az pedig abszolút fantáziának tűnt, hogy a Hajat Tahrir al-Sham vezetője az Egyesült Államokban fog beszédet mondani. Most nagyon úgy fest, hogy Ahmed al-Saraa egy év alatt másodszor is az Államokba fog látogatni, három hónappal azt követően, hogy felszólalt az ENSZ közgyűlésében. De mégis kicsoda Szíria új vezetője? Nézzük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó gyes, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté

Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó gyes, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté

Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 13:02
Heves vita a HÉV-ről: indulhat a szentendrei vonal felújítása, de sok a kérdőjel
2025. november 5. 11:49
Jön a fegyverpénz – itt van a kormány rendelettervezete
×
×
×
×