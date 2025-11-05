Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

A Trump-kormányzattal történő stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítását nevezte washingtoni látogatása céljának Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóban.

A miniszterelnök kifejtette: voltak politikai jellegű szankciók, amit Joe Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni – mutatott rá.

Orbán Viktor hozzátette: a következő lépés a stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal.

Ennek a második célnak az elérése érdekében mennek, összeállítottak egy nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot - jelezte a magyar kormányfő.