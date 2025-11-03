ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2023. január 26.Jair Netanjahu izraeli kolumnista, rádiós műsorvezető, politikai influenszer a Mathias Corvinus Collegium (MCC) második nemzetközi médiakonferenciájának második napján, 2023. január 26-án. A Konferencia a publikálás jövőjéről című kétnapos tanácskozáson három kontinens tizenhárom országából érkező negyven előadó osztja meg gondolatait kilenc panelbeszélgetés keretében a médiapiac helyzetéről.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Jair Netanjahu: Magyarország olyan, mint a második otthonom

Infostart

Az izraeli miniszterelnök fia múlt héten járt hazánkban, egy geopolitikai előadás apropóján. A politikai kommentátor egy interjúban beszélt apja és a magyar miniszterelnök kapcsolatáról, a közel-keleti helyzetről, valamint saját lehetséges politikai pályájáról is.

Benjamin Netanjahu fia, Jair Netanjahu múlt héten beszélt az Alapjogokért Központ III. Nemzetközi Izrael melletti konferenciáján, ahol ismertette, miképpen látja Izrael és Európa helyzetét a radikális iszlám árnyékában. A politikai kommentátor interjút is adott az Indexnek.

Jair Netanjahu szerint apja a sikeres védelmi politikai miatt nyeri meg újra és újra a választást.

Szerinte Izraelt korábban egy „tűzgyűrű" vette körbe, amit Irán épített ki, annak érdekében, hogy eltörölje Izraelt. Arról is beszélt, hogy

a radikális iszlám okozta problémák Európát is el fogják érni, a kontinens szabadesésben van az illegális iszlám bevándorlás miatt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és édesapja, Benjamin Netanjahu viszonyát egyedi kapcsolatnak, valódi barátságnak nevezte, és kiemelte, hogy „Izraelben nagyra becsüljük Orbán Viktor támogatását Izrael védelmével kapcsolatban".

Szerinte Orbán Viktorban és édesapjában vannak közös vonások, például, hogy mindketten látják, hogy veszélyben a zsidó-keresztény kultúránk a zöld-piros koalíció (radikális baloldal–muszlim együttműködés) miatt, akik lebontanák a nyugati kultúrát. Emiatt a felfogás miatt az izraeli és a magyar kormányfő geopolitikailag egyetért.

Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormányfő Izrael-párti álláspontot képvisel, mert ezzel a keresztény civilizáció megmaradását támogatja. Hozzátette,

szerinte Izrael az egyetlen biztos pont a keresztényeknek a Közel-Keleten, hiszen az egyetlen ország, ahol növekszik, és nem csökken a keresztény populáció.

Jair Netanjahu szót ejtett az felsőoktatásban zajló Palesztin-párti megmozdulásokról, ugyanis szerinte az elitegyetemeken átmossák a fiatalok agyát, hogy támogassák az iszlamizmust és marxizmust.

A lapnak elmondta, mindig boldog, amikor Magyarországon lehet, hazánk olyan számára, mintha a második otthona lenne. Nagyon sokszor járt már itt, és mindig remekül érzi magát Budapesten.

Esetleges politikai pályára állása kapcsán leszögezte: nem az ő világa, nagyon vastag bőr kell ahhoz, hogy valaki politikusnak álljon. Mindenképpen szeretné hallatni a hangját, de csak a politikai arénán kívülről. Megjegyezte, szerinte nagyon nehéz konzervatív politikusnak lenni, legyen az Izrael, Amerika, vagy Európa, mert rendkívül hatalmas erők munkálkodnak ellene.

