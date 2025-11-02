ARÉNA - PODCASTOK
Törvénysértés miatt ma megismétlik a voksolást Tiszaburán

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Törvénysértés miatt megismétlik az október 5-én tartott időközi önkormányzati választás szavazását ma a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen október 5-én polgármestert és hattagú képviselő-testületet választottak a helyiek, mert korábban a testület a feloszlásáról döntött.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi választási bizottság (tvb) azonban megállapította, hogy „a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta”, ezért elrendelte az október 5-ei szavazás megismétlését. A bizottság egy csatolt videót értékelve megjegyezte: még a polgármesterjelöltek is úgy vélték, hogy „számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak”.

A szavazás megismétléséről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta.

A megismételt szavazáson Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület- ORFME) és Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) indul polgármester-jelöltként, mert Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége-FIROSZ) kiesett, míg a képviselő-választáson 62-en indulnak. A megismételt szavazáson ugyanazok szavazhatnak, akik október 5-én szerepeltek a választói névjegyzékben.

