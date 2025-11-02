ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Archaeology: a thin layer stripping.One of the stages of excavation
Nyitókép: Krugloff/Getty Images

Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Sikerült restaurálniuk a szakembereknek azt a szablyát, amely több más tárggyal együtt augusztus végén került elő egy késő avar kori harcos sírjának mélyéről Székesfehérvár és Aba határában – tájékoztatta az InfoRádiót Szücsi Frigyes, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze.

Ebből a történelmi korszakból fél évszázada nem hoztak felszínre ekkora jelentőségű leletet. Eddig ezt a lelőhelyet nem ismerték. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének van egy Temetők az űrből című projektje, aminek keretében műholdképekről és légi felvételekről azonosítanak be régi temetkezési helyeket, mégpedig a növényzeti jelek alapján. „Általában gabonatáblákban rajzolódik ki a sírok elszíneződése, és ezzel a módszerrel találtuk meg ezt a lelőhelyet” – mondta Szücsi Frigyes régész.

Amikor felfedeznek egy ilyen lelőhelyet, először még nem lehet biztosan tudni, milyen korszakból származnak. „Vitathatatlan tudományos bizonyítékunk ilyenkor még nincs, hogy milyen korszak lelőhelyeit látjuk ezeken a műholdképeken, de nagyon erős a sejtésünk” – mondta a régész, hozzátéve: az eddigi hitelesítő ásatások beigazolni látszanak, hogy ezeknek a lelőhelyeknek 90-95 százaléka népvándorlás kori, mégpedig azon belül is avar kori lelőhely. A Nemzeti Múzeum különböző megyei és városi múzeumokkal együttműködve már több mint tíz ilyen lelőhely feltárását végezte el.

Itt szondázó ásatásokra kell gondolni, nem a teljes temetők feltárására, és az eddig feltártak közül egy kivételével mindegyik avar kori volt, de az az egy is népvándorlás kori, csak kicsit korábbi, mégpedig a germánok idejére keltezhető temető – tette hozzá.

Egy ilyen lelőhely feltárása nekünk is nagy nehézség, nem csak a gazdáknak – mondta a régész. Egy szántóföldről van szó,

az aszály miatt elképesztően ki volt száradva a föld, néhol betonkemény volt, és ezek a sírok 2 méternél mélyebben voltak, így nem volt egyszerű feladat a betonkemény földben kézi finom bontómunkával elérni azt a mélységet.

A másik kihívás pedig az volt, hogy amikor előkerült ez a bizonyos szablya, ami nem egy mindennapi, kifejezetten ritkaságszámba menő lelet, akkor meg kellett oldani, hogy egyben kiemeljük, hogy ne sérüljön, így egyben kerülhessen be a múzeum gyűjteményébe, hogy aztán ott vizsgálható legyen és később bemutatható legyen – tette hozzá.

Tudományos szempontból ez a szablya a legértékesebb lelet ezen a lelőhelyen. Fejér vármegyében. legutóbb közel 50 évvel ezelőtt került elő hasonló szablyalelet Kajászóról, egy észak-fejér megyei településről.

A szablya a sírban az eredeti helyén volt. Még az avar kor idején a temetkezések jelentős részét felbolygatták. Azt nem lehet tudni, hogy emögött rablási szándék áll-e vagy más, például rituális bolygatás. Ezt a sírt is megbolygatták, de azt a részt teljesen érintetlenül hagyták, ahol a szablya volt. A bolygatás a felsőtestre irányult, de

a szablya az elhunyt férfi bal oldalán, valamint egy szintén fegyverként is értékelhető hosszú kés a jobb oldalán abban a pozícióban helyezkedett el, ahogy oda a temetés idején bekerült.

Ez a temetkezés az úgynevezett középavar korszakban történt, és nagyon pontosan lehet keltezni, mert egy leletegyüttesről van szó. Nem csak a szablya került elő a jellegzetes csillag alakú keresztvasával.

Egy körülbelül 90 centiméter hosszú szúró, vágó fegyver enyhén ívelő pengével, aminek egy csillag alakra emlékeztető keresztvasa van. A férfit egy veretekkel díszített övvel temették el. Ez az avar korban egy nagyon jellemző, mégpedig a szabad fegyverviselésre jogosult férfiakra jellemző viseleti elem volt, a díszes fémveretekkel ékesített öv. Ezek a veretek is egyértelműen keltezik a sírt, főleg préselt ezüst veretekről van szó a középavarkor idejéből, itt a Krisztus utáni 670-700 közötti időszakról beszélünk – mondta a régész

A szablya most bekerült a múzeumba. „Bódisné Szalontai Petra keze munkáját dicséri, hogy elkészült a szablya és a sírban rejlő összes többi lelet restaurálása” – tette hozzá.

Most kezdődik mindennek a tudományos feldolgozása, értékelése, elemzése. „Reményeink szerint már novemberben egy konferencián is fogunk róla beszélni a szakmai közönség előtt, és bízom benne, hogy a múzeum a közeljövőben megtalálja a módját, hogy bemutassa a nagyközönség számára is” – mondta Szücsi Frigyes, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze az InfoRádióban

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

régészet

székesfehérvár

szent istván király múzeum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Sikerült restaurálniuk a szakembereknek azt a szablyát, amely több más tárggyal együtt augusztus végén került elő egy késő avar kori harcos sírjának mélyéről Székesfehérvár és Aba határában – tájékoztatta az InfoRádiót Szücsi Frigyes, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a  Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Temesvár karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Temesvár karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Temesvár karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a temesvári karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron! Mik a temesvári adventi vásár látnivalói?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two British nationals held over train stabbing as police say no suggestion attack terror-related

Two British nationals held over train stabbing as police say no suggestion attack terror-related

Officers say two of those injured remain in a life-threatening condition - four others have been discharged from hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 11:57
Karambol Óbudán, a HÉV kerítésének csapódott az egyik autó
2025. november 2. 09:19
Törvénysértés miatt ma megismétlik a voksolást Tiszaburán
×
×
×
×