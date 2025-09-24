ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Árvaszúnyograj Budapesten 2021. június 18-án. Az árvaszúnyogok nem csípnek, rajzásuk az utóbbi hetekben kezdődött.
Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula

Újabb invázió jön a Balatonon

Infostart

Újra támadnak a Balatonon az árvaszúnyogok.

A kutatók szerint az idei árvaszúnyog-rajzás utolsó hullámait figyelhetjük meg a Balaton környékén – írja a hirbalaton.hu a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet információi alapján.

Az idei évben az elmúlt 30 év legnagyobb rajzását tapasztalhattuk, amely több hullámban, elhúzódva jelentkezett.

Ennek az lehetett az oka, hogy a 2024 nyár végi algásodás miatt a tó üledékében rendkívül sok lárva fejlődött ki. Az enyhe tél kedvezett a lárvák áttelelésének. A viszonylag hűvös május miatt a rajzás késve, június közepén indult, de azután a meleg idő és az elegendő szervesanyag gyors fejlődést biztosított a rovaroknak.

Június közepén indult meg az első nagyobb kirepülési hullám. Júliusra ennek a generációnak a rajzása lezajlott, de a lerakott petékből gyorsan fejlődött a következő nemzedék. Augusztusban már a második generáció kirajzása kezdődött meg. Szeptemberben történt a rajzási csúcs, ami a tó teljes területét érinthette – nemcsak a Siófoki-medencét, hanem a nyugati partszakaszokat is.

Leginkább a Siófoki-medence déli partján volt a legzavaróbb, ahol a város erős fényei vonzzák a rovarokat, és a széljárás is oda sodorja őket. Idén azonban egyenletesen magas lárvaszám alakult ki a Balaton egész területén, így a zavaró rajzások szélesebb körben jelentkezhettek.

Az InfoRádió Aréna című műsorában nem csak az árvaszúnyog-rajzásról, hanem a Balaton többi problémájáról is szó esett.

