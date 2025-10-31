ARÉNA - PODCASTOK
Kiderült egy fontos dolog a jövő évi rezsivédelemről

Egy rendelettervezetből derültek ki a részletek.

Társadalmi egyeztetésre került az Energiaügyi Minisztérium a rezsivédelmi szolgáltatásról szóló új rendelettervezete, amely 2025-2026-ra vonatkozik. Ennek tartalma szerint az MVM Next által a lakossági fogyasztók után úgynevezett „indokolt áron” elszámolható villamosenergia-mennyiség nem változik a korábbi évhez képest, így az egyetemes szolgáltatást nyújtó MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. továbbra is ugyanazon volumen (10 855 335 MWh) után kaphatja meg a kompenzációt az államtól.

A Portfolio szerint ez arra is utalhat, hogy

a jövő évben a rezsivédett fogyasztói kör és a kedvezményes sávhatárok sem fognak módosulni,

hiszen ahhoz mérten határozzák meg az elfogyasztott mennyiséget is.

A 2022-ben bevezetett (módosult) rendszer lényege, hogy a kormány az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett árat, e fölött pedig piaci árat alkalmaz. Az állam pedig megtéríti a szolgáltatónak a piaci és a lakossági ár közötti különbséget adott mennyiségig.

