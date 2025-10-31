ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.15
usd:
336.53
bux:
107319.91
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Architect showing a hologram of a house project over a tablet computer. Note to inspector: I am the author of the building project
Nyitókép: Warchi/Getty Images

Drasztikus ötlettel állt elő a főváros

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a Sziget jövője mellett számos döntés várt a képviselőkre, amelyek a lakhatási válságtól a háziorvosok hiányán át egészen a villamoshálózat fejlesztéséig számos területet lefedtek. A Budafoki út környékének villamosfejlesztése miatt egy, a kormánynak szóló új indítvány került a napirendre.

A Fővárosi Közgyűlés a háziorvoshiány kezelésére elfogadta azt a lehetőséget, hogy mentességet kapjanak az iparűzési adó megfizetése alól azok a háziorvosok és védőnők, akik vállalkozóként látják el ezt a tevékenységüket, és az ipa-alapjuk nem haladja meg a 40 millió forintot, vagyis a duplájára emelték a korábbi 20 milliós összeget. Így Kiss Ambrus szerint már nagyságrendileg 800 vállalkozás élhet majd a lehetőséggel, a módosítás révén 350 újabb háziorvos kapott mentességet. Ezzel a jelenlegi 160 millió forint helyett már több mint 300 millió forint marad a mentességgel érintett háziorvosoknál.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a fővárosi gyógyfürdők felújítására fordítható hitelfelvétel lehetőségét biztosító döntést is üdvözölte. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. két pénzintézettől összesen 60 millió euró hitelt vehet fel 15 évre a Gellért-, a Rác és a Széchenyi-fürdő felújítására, amennyiben a tranzakcióhoz a kormány hozzájárul.

Kimondta a közgyűlés a budai fonódó villamoshálózat harmadik ütemének, vagyis a Budafoki út-Dombóvári út csomópont és a Savoya Park között a Budafoki út hosszában kiépítendő villamosvonal megvalósulásának szükségességét. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője ennek kapcsán kifejtette: rengeteg lakás épült ezen a környéken az elmúlt 10-15 évben, és most részben az Otthon Start hitelprogram miatt is további 10-15 ezer lakás építése van készülőben.

„Ez rengeteg, ez egy kisebb város, és nincs rendes közlekedés. A Budafoki úton cammognak a 33-as, 133-as buszok, tele vannak és csak állnak a dugóban. Két dolgot javasoltunk a közgyűlésnek: hogy induljon el a tervezés a környék közlekedésére, és hogy

kezdeményezzük a kormánynál egy új eszköz bevezetését: hogyha ilyen nagy volumenű ingatlan- és lakásfejlesztés zajlik, akkor a fejlesztők egy kvóta alapján járuljanak hozzá a villamosfejlesztéshez.

Ez számos európai városban létező megoldás, például Londonban így épült a legújabb elővárosi vasúti vonal” – fogalmazott Vitézy Dávid, megemlítve, hogy erről egyhangú döntést sikerült elérni.

A Fővárosi Közgyűlés októberi napirendjén ugyan nem szerepelt Budapest pénzügyi helyzete, de az ülést megelőző éjszaka a Magyar Államkincstár újabb 6,2 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást vont le a főváros számlájáról. Kiss Ambrus ezzel kapcsolatban kiemelte: eddig az összes közfeladatra nagyságrendileg 25 milliárd forintot kapott a főváros, miközben szolidaritási hozzájárulásként inkasszáltak az önkormányzat számlájáról 45-46 milliárd forintot, vagyis „brutális mértékű” a különbség a kettő között. Hozzátette: ha minden a legjobb forgatókönyv szerint halad, azaz megkapja Budapest a további normatív támogatásokat, befolynak az iparűzésiadó-bevételek, megérkezik az elmaradt EU-s forrás – amit már korábban kifizetett az önkormányzat tolójárművek beszerzésére –, akkor is negatívban zárja a város az évet. Ez pedig azt jelenti, hogy Budapest nem tudjuk megkezdeni a januárt, ugyanis nem lesz likvid pénz a számláján, mert év végén vissza kell fizetnie a folyószámahitel-keretet.

„Egyetlen megoldás van: ha a kormány és a főváros megegyezik egy új finanszírozásról”

– szögezte le.

A Fidesz a budapesti lakhatási válsággal kapcsolatban javasolt egy átfogó megoldást. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi képviselője szerint ez az Otthon Start programos lakásépítésektől kezdve a szolgálati lakásprogramon át a hajléktalanságban élők munkaerőpiacon keresztüli reintegrációs programjáig felölelte az egész témakört, de a Tisza Párt a közgyűlési többség nem támogatta az indítványt.

Gulyás Gergely Kristóf ugyanakkor fontos eredménynek nevezte, hogy egy jelentős nemzetközi cég fogja átvilágítani az összes fővárosi önkormányzati vállalatot. Kiemelte ugyanakkor a kerületek, vagyis a főváros kétszintű önkormányzata melletti kiállást is, mert attól tartanak, hogy egy leendő Tisza-kormány azt felszámolná.

A Fővárosi Közgyűlés a tervek szerint legközelebb november végén fog ülésezni, de elképzelhető, hogy a Sziget Fesztivál miatt már korábban össze kell hívni egy rendkívüli közgyűlést.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Drasztikus ötlettel állt elő a főváros

fővárosi közgyűlés

háziorvos

vitézy dávid

budafoki út

lakhatási válság

villamosközlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komplett negyed lesz a Diákváros, három év múlva indulhat a beköltözés

Komplett negyed lesz a Diákváros, három év múlva indulhat a beköltözés
A jelenlegi elképzelések szerint három év múlva már beköltözhetnek az első hallgatók a Diákvárosba, amely az eredetileg tervezett helyszínen, az atlétikai stadion közelében épülhet meg – közölte Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szóvivője elmondta: 15-20 ezer kollégiumi férőhely nagy segítség lenne a felsőoktatásnak, ráadásul a diákok számára az egyik legfontosabb szociális hátteret a kollégiumi légkör adja.
 

Drasztikus ötlettel állt elő a főváros

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

Egy ország, amely megnyerte a harcot a tenger ellen, most a saját szabályai miatt fullad meg. Hollandia lakáspiaca paradox módon nem a pénz, hanem a túl sok jó szándék miatt omlik össze. Az új bérleti plafonok elvileg a bérlőket védik, valójában viszont elriasztják az építtetőket. A következmény félmillió hiányzó lakás és egy generáció, amelynek nincs hová hazamennie.
VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tegnapi rossz amerikai hangulat nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát. Pénteken Európában vegyesek a mozgások, a régiónk piacai inkább emelkednek. Közben a magyar tőzsdén új csúcsra ment az OTP. Az USA-ban mára megérkezett a fordulat, részben az Apple és az Amazon erős negyedéves jelentésének köszönhetően, de a részvényfelaprózást követően szép pluszban van a Netflix árfolyama is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon

Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon

A nyári klímaszezon után is kulcsfontosságú a berendezések karbantartása, mivel az elhanyagolt készülékek légúti betegségek forrásai lehetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

Andrew remains eighth in line to the throne and it would take an act of Parliament to formally remove him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 16:59
Eresztik a vizet a Balatonból: cáfol a vízügy, más történik
2025. október 31. 16:24
Komplett negyed lesz a Diákváros, három év múlva indulhat a beköltözés
×
×
×
×