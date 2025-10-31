Béremelés: a kormánybejelentés dupláját kéri a Színházi Dolgozók Szakszervezete

A SzíDoSz MTI-hez eljuttatott pénteki közleménye szerint örömmel fogadták a kulturális ágazatban bejelentett béremelés tervét, de nem értenek egyet annak mértékével. Emlékeztettek arra, hogy 2025 májusában jelezték a szaktárca felé, hogy az elmúlt évek inflációs hatásának ellensúlyozására a területen elengedhetetlen a legalább 30 százalékos béremelés.

Hangsúlyozták, hogy 30 százalékos javaslatukat továbbra is fenntartják, mivel a szektor munkavállalóinak bére reálértéken a 2021-es szint alatt rekedt.

A csütörtöki bejelentés után így ismét sürgős tárgyalást kezdeményeztek Hankó Balázs miniszternél annak érdekében, hogy legalább a négy évvel ezelőtti bér- és életszínvonal helyreállítását elérjék - írták a közleményben.

Mint kiemelték, mindez túlmutat a bérrendezés alapvető problémakörén, a háttérszakmák speciális tudással rendelkező munkavállalóinak tömeges elvándorlása alapjában veszélyezteti a teljes színházi szcéna működőképességét.

Sürgős választ igénylő kérdés, hogy az állam által finanszírozott művészeti oktatási intézmények fiataljai számára milyen életpálya körvonalazható, hiszen a mostani, bizonytalan működésű szektor nem kínál kiszámítható jövőképet - mutattak rá a közleményben.