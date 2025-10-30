Vigyázat, ha ilyen terméket vásárolt a gyermekének

A Pepco kínálatából kellett visszahívni a 230 milliliteres PLU 620733 Mancs Őrjárat kerámia bögrét, az 540 milliliteres PLU 620734 Mancs Őrjárat kerámia tálat, valamint a 19 centiméteres PLU 620736 Mancs Őrjárat kerámia tányért. A nehézfémek káros hatásai miatt a vásárlókat arra kérik, hogy a birtokukba jutott termékeket ne használják.

A Kínából származó áru lengyel forgalmazón keresztül jutott el a magyarországi üzletekbe. A veszélyes értéket vállalati önellenőrzés során mérték az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján. A Pepco Hungary Kft. a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva saját hatáskörben intézkedett, a termékek megsemmisítését, elszállítását az NKFH ellenőrzi.