Nagyot lépett az OTP: már mobillal is lehet a bank SZÉP kártyájával fizetni

A virtuális, digitalizálható SZÉP-kártya az OTP Bank digitális fejlesztéseinek újabb állomása, amely a felhasználói élményt és a fizetés rugalmasságát helyezi előtérbe – írja sajtóközleményében az OTP Bank. Okoseszközzel személyesen az üzletekben, POS-terminálokon lehet fizetni – azaz a telefon vagy az okosóra terminálhoz érintésével történik a fizetés.

Az OTP-s kártyabirtokosok 2025 első kilenc hónapjában több mint 300 milliárd forintot költöttek el SZÉP-kártyáikról, ami 10 százalékot meghaladó növekedés tavalyhoz képest. Ez közel 50 millió tranzakciót jelentett, amelyek egy része szeptemberben már nem a hagyományos plasztik kártyával, hanem a modern, digitalizált kártyával történt. Az ősz első hónapjában több, mint 15 ezer OTP SZÉP kártyás ügyfél fizetett digitalizált kártyával, az így elköltött összeg a bevezetés hónapjában meghaladta a 200 millió forintot.

Fontos, hogy nem a meglévő plasztikkártya lett digitalizálható, hanem az OTP Bank által minden SZÉP-kártyás ügyfélnek automatikusan és díjmentesen létrehozott új, virtuális SZÉP-kártya költöztethető az okostelefonra. A Google Walletbe és Apple Walletbe egyaránt digitalizálható virtuális kártya az OTP SZÉP kártya mobilalkalmazásban és az OTP MobilBankban található meg.

Az OTP SZÉP kártya a következő módon digitalizálható:

Aki az OTP Banknál vezet bankszámlát és MobilBank használó, a Kártyáim menüben találja meg a virtuális SZÉP-kártyáját. Apple eszközön a digitalizáció a kártya alatt egy gombnyomással elindítható, míg androidos eszköz esetében a MobilBankból ki kell másolni a kártyaadatokat és azokat be kell írni, vagy másolni a Google Walletbe.

Aki nem az OTP-nél vezet bankszámlát, vagy nem MobilBankot használ, az OTP SZÉP kártya applikációban, a „Továbbiak / Kártyakezelés” menüpontban találja meg a digitalizálható kártyát. Innen a megjelenített kártyaadatok Google Walletbe vagy Apple Walletbe másolásával néhány perc alatt elvégezhető a digitalizáció.

A digitális OTP SZÉP kártyával jelenleg még csak az OTP Bank által működtetett kártyaterminálokon lehet fizetni, a többi terminálüzemeltető cégnél még folyamatban van a szükséges fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az OTP SZÉP kártya elfogadóhelyek mintegy 60 százalékánál lehet digitalizált kártyával is fizetni. Ezért érdemes előre érdeklődni a szolgáltatónál, hogy a terminálja alkalmas-e a digitális OTP SZÉP kártyás fizetésre, és legalább egy ideig még magunknál tartani a plasztik kártyát is arra az esetre, ha a terminál még nincs felkészítve a digitalizált kártya kezelésére.