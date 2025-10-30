Megállíthatatlannak tűnő menetelésben van a gázolaj

Nincs megállás a gázolaj nagykereskedelmi árának emelkedésében, ugyanis újabb 3 forinttal emelkedik – írja a holtankoljak.hu.

A benzin nagykereskedelmi ára ezzel szemben változatlan marad pénteken.

Az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg (leginkább a gázolajnál) – teszi hozzá a portál.

Október 30-án, csütörtökön az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: