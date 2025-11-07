ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.3
usd:
334.93
bux:
0
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A budapesti Rudas Gyógyfürdő és Uszoda egyik medencéje 2015. április 20-án. A fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszerében a Rudas a legmagasabb, ötcsillagos fokozatot kapta meg, amelyet a tavaly szeptemberben átadott egymilliárd forintos fejlesztéssel érdemelt ki 12 minősített fürdő 21 szolgáltatóegysége közül.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Újra jön a kötényes fürdőzés, Vitézy Dávid szerint sikerült eredményt elérni a fővárosi fürdők ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A politikus, közlekedési szakember jó ideje szorgalmazza a változásokat a budapesti fürdőkkel kapcsolatban, és most több változtatást is elfogadott a szakbizottság.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, Vitézy Dávid októberben a Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elé terjesztette a budapesti fürdők reformjával kapcsolatos javaslatát. Az előterjesztésben szerepelt, hogy

  • a Rudas fürdő törökfürdőjében a tradicionális fürdési lehetőséget mindkét nem számára helyre kell állítani a napközbeni és délutáni órákban, legalább heti három munkanapon;
  • a Gellért fürdő bezárására tekintettel a Zsigmondy-kártya érvényességét ki kell terjeszteni, a másik két budai fürdő, a Rudas és a Lukács nyitvatartási idejét pedig meg kell hosszabbítani;
  • a turisztikailag frekventált gyógyfürdőkben az elvárt viselkedési szabályokat felül kell vizsgálni, a történeti fürdőrészekben a szelfibotok, illetve a kép- és videórögzítésre alkalmas mobil eszközök használatát korlátozni kell, a viselkedési és együttélési szabályokat, valamint a szaunák és gőzfürdők használati előírásait jól látható módon, több nyelven kell megjeleníteni.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője november 6-án, Facebook bejegyzésében adott hírt róla, hogy Barna Judit alelnökkel közösen a a szakbizottság hétfői ülésén is napirendre tűzték a kérdést, és „a budapestiek képviselete, kitartó nyomásgyakorlása hatására a gyógyfürdő vezetése végre engedett”.

Beszámolója szerint így sikerült elérni, hogy

  • kedden és szerdán egész nap visszaáll a kötényes fürdőzés a Rudas törökfürdőben – kedden a nők, szerdán a férfiak számára;
  • a Lukács Fürdőben is érvényes lesz a Zsigmondy-kártya;
  • valamint szombatonként lesz 22:00-ig nyitva tartó fürdő, mivel ez a Gellért bezárása óta hiányzik.

Vitézy Dávid a bejegyzésében aláhúzza, továbbra is szükségesnek tartja az új viselkedési szabályok bevezetését és a turista vidámparki hangulatot visszaszorítását, a budapesti történeti fürdőkultúra megőrzését.

Hangsúlyozta: „a budapesti gyógyfürdők nem lehetnek kizárólag turistacélpontok, ezért vállaltuk fel a budapestiek érdekeinek képviseletét ellenszélben is. Sajnos a Közgyűlésen a DK, a Fidesz és Karácsony leszavazta a javaslatokat, de nem engedtük el az ügyet”.

Bejegyzését azzal zárta, hogy a jövő hétfői szakbizottsági ülésen folytatják az egyeztetést.

Kezdőlap    Belföld    Újra jön a kötényes fürdőzés, Vitézy Dávid szerint sikerült eredményt elérni a fővárosi fürdők ügyében

budapest

változás

fürdő

reform

vitézy dávid

gellért fürdő

szakbizottság

nyitva tartás

rudas fürdő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásait megelőzően hosszabb interjút adott a Kossuth Rádiónak a miniszterelnök. A budapesti Trump–Putyin-csúcs szerinte „meg fog történni, mert bejelentették”, az a kérdés, hogy addig várnak-e vele, amíg a háttérben minden kérdésben sikerült megegyezni, és azt sem tudni még, hogy a békét bejelentő vagy a békéhez vezető fontos állomás lesz-e. A magyar kormányfő energetikai javaslata Donald Trump felé olyan lesz, hogy „belátást kér, nem szeretne adni érte semmit a szó üzleti értelmében”.
 

Itt az első konkrétum Washingtonból: atomügyben Szijjártó Péter és Marco Rubio megállapodást ír alá

Üzent Orbán Viktor: megjöttek a magyarok!

Orbán Viktor úton Amerikába: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Gálik Zoltán az Arénában: Ukrajna ügyében visszafogottabb lesz az eddig támogató cseh politika

Gálik Zoltán az Arénában: Ukrajna ügyében visszafogottabb lesz az eddig támogató cseh politika

Ukrajna gazdasági és katonai támogatása ügyében is visszafogottabb lesz az eddig erősen támogató cseh politika Andrej Babiš kormányának megalakulásával. Az is kérdéses, hogy viszonyulnak majd a csehek az Európában lévő orosz vagyonok befagyasztásához – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?

Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?

Visszatért a rossz hangulat a tőzsdékre, elsősorban a mesterségesintelligencia-részvények értékeltsége aggasztja a befektetőket. A vezető amerikai indexek 1-2 százalékos eséssel zárták a csütörtöki kereskedést és Ázsiára is átragadt a negatív hangulat, az európai határidős indexek azonban egyelőre kis mozgásokat jeleznek előre a nyitásra. Itthon a Washingtonból érkező hírek mellett a Mol és az OTP részvényeit lesz érdemes figyelni, mind a két vállalat ma hajnalban tette közzé negyedéves gyorsjelentését. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, pontosan mikor fogadja Donald Trump Orbán Viktort: erről állapodhatnak meg Washingtonban

Kiderült, pontosan mikor fogadja Donald Trump Orbán Viktort: erről állapodhatnak meg Washingtonban

Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk's $1tn pay deal approved by Tesla shareholders

Elon Musk's $1tn pay deal approved by Tesla shareholders

The richest man in the world will get hundreds of millions of new shares if he hits his targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 08:26
Nagy ellenőrzés volt a horgásztavaknál – íme, az eredmény
2025. november 7. 08:03
Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal
×
×
×
×