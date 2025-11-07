Újra jön a kötényes fürdőzés, Vitézy Dávid szerint sikerült eredményt elérni a fővárosi fürdők ügyében

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, Vitézy Dávid októberben a Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elé terjesztette a budapesti fürdők reformjával kapcsolatos javaslatát. Az előterjesztésben szerepelt, hogy

a Rudas fürdő törökfürdőjében a tradicionális fürdési lehetőséget mindkét nem számára helyre kell állítani a napközbeni és délutáni órákban, legalább heti három munkanapon;

a Gellért fürdő bezárására tekintettel a Zsigmondy-kártya érvényességét ki kell terjeszteni, a másik két budai fürdő, a Rudas és a Lukács nyitvatartási idejét pedig meg kell hosszabbítani;

a turisztikailag frekventált gyógyfürdőkben az elvárt viselkedési szabályokat felül kell vizsgálni, a történeti fürdőrészekben a szelfibotok, illetve a kép- és videórögzítésre alkalmas mobil eszközök használatát korlátozni kell, a viselkedési és együttélési szabályokat, valamint a szaunák és gőzfürdők használati előírásait jól látható módon, több nyelven kell megjeleníteni.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője november 6-án, Facebook bejegyzésében adott hírt róla, hogy Barna Judit alelnökkel közösen a a szakbizottság hétfői ülésén is napirendre tűzték a kérdést, és „a budapestiek képviselete, kitartó nyomásgyakorlása hatására a gyógyfürdő vezetése végre engedett”.

Beszámolója szerint így sikerült elérni, hogy

kedden és szerdán egész nap visszaáll a kötényes fürdőzés a Rudas törökfürdőben – kedden a nők, szerdán a férfiak számára;

a Lukács Fürdőben is érvényes lesz a Zsigmondy-kártya;

valamint szombatonként lesz 22:00-ig nyitva tartó fürdő, mivel ez a Gellért bezárása óta hiányzik.

Vitézy Dávid a bejegyzésében aláhúzza, továbbra is szükségesnek tartja az új viselkedési szabályok bevezetését és a turista vidámparki hangulatot visszaszorítását, a budapesti történeti fürdőkultúra megőrzését.

Hangsúlyozta: „a budapesti gyógyfürdők nem lehetnek kizárólag turistacélpontok, ezért vállaltuk fel a budapestiek érdekeinek képviseletét ellenszélben is. Sajnos a Közgyűlésen a DK, a Fidesz és Karácsony leszavazta a javaslatokat, de nem engedtük el az ügyet”.

Bejegyzését azzal zárta, hogy a jövő hétfői szakbizottsági ülésen folytatják az egyeztetést.