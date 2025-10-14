ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd
A budapesti Rudas Gyógyfürdő és Uszoda egyik medencéje 2015. április 20-án. A fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszerében a Rudas a legmagasabb, ötcsillagos fokozatot kapta meg, amelyet a tavaly szeptemberben átadott egymilliárd forintos fejlesztéssel érdemelt ki 12 minősített fürdő 21 szolgáltatóegysége közül.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Visszatérhet a kötényes fürdőzés, változhat a nyitva tartás több budapesti létesítményben is

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Vitézy Dávid arról számolt be, hogy ugyan volt vita a fővárosi fürdőkkel kapcsolatos reformjavaslata felett, de végül egyhangúlag elfogadták azt.

„A Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ma hosszú vita után egyhangúlag, ellenszavazat nélkül fogadta el a javaslatomat” – írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Javaslatában a politikus előterjesztette, hogy

  • a Rudas fürdő törökfürdőjében a tradicionális fürdési lehetőséget mindkét nem számára helyre kell állítani a napközbeni és délutáni órákban, legalább heti három munkanapon;
  • a Gellért fürdő bezárására tekintettel a Zsigmondy-kártya érvényességét ki kell terjeszteni, a másik két budai fürdő, a Rudas és a Lukács nyitvatartási idejét pedig meg kell hosszabbítani;
  • a turisztikailag frekventált gyógyfürdőkben az elvárt viselkedési szabályokat felül kell vizsgálni, a történeti fürdőrészekben a szelfibotok, illetve a kép- és videórögzítésre alkalmas mobil eszközök használatát korlátozni kell, a viselkedési és együttélési szabályokat, valamint a szaunák és gőzfürdők használati előírásait jól látható módon, több nyelven kell megjeleníteni.

Vitézy Dávid külön köszönetet mondott azoknak a törzsvendégeknek, akik eljöttek a bizottsági ülésre és elmondták a véleményüket. Azt írta, „jó látni, amikor egy ilyen testület nem valamiféle távoli elefántcsonttoronyként működik, hanem az itt élőkkel együtt keresi a város problémáira a megoldást. Külön köszönöm a női törzsvendégek látványos és határozott kiállását a női nap megmaradása mellett.”

Mindezeken túl botrányosnak tartja, hogy a döntéshozatal előtt a városvezetés és a fürdőket üzemeltető cég részéről éppen a fürdőket használó budapestiekkel nem történt semmilyen egyeztetés.

Zárásképpen kijelentette: most Karácsony Gergely főpolgármesteren a sor, hogy végrehajtsa a bizottság döntését, abban az esetben pedig, ha ez nem történik meg, kilátásba helyezte, hogy az október végi Fővárosi Közgyűlés napirendjére tűzik a kérdést.

