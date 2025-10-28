Vigyázat, minden taj-kártyás veszélybe került

Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében „NEAK TAJ kártya megerősítése” tárgyában SMS-eket kézbesítettek.

Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet – közölte a NEAK.

Az alapkezelő azt kérte, hogy az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik.

Hangsúlyozták, hogy

a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról,

tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.

A szükséges intézkedéseket megtették – áll a közleményben.