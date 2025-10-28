ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Head shot close up young shocked woman looking at mobile phone screen, received bank debt notification. Stunned frustrated lady reading sms with unbelievable news on smartphone, making big eyes.
Nyitókép: fizkes/Getty Images

Vigyázat, minden taj-kártyás veszélybe került

Infostart / MTI

Adathalász SMS-ben élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével.

Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében „NEAK TAJ kártya megerősítése” tárgyában SMS-eket kézbesítettek.

Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet – közölte a NEAK.

Az alapkezelő azt kérte, hogy az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik.

Hangsúlyozták, hogy

a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról,

tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.

A szükséges intézkedéseket megtették – áll a közleményben.

