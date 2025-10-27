ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.95
usd:
335.27
bux:
0
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna közelében 2020. december 16-án. Ezen a napon birtokba vehették az autósok az autóút Sopron-kelet és Csorna-nyugat közötti szakaszát. A 153,2 milliárd forint költségvetési forrásból megvalósult beruházással 45 percre csökken a menetidő Sopron és Győr között. Az autóutat a Sopron-kelet csomópontig kétszer két sávon építették ki, középen szalagkorláttal, leállósáv nélkül. Az út koronaszélessége 24,6 méter, a tervezett sebesség óránkénti 110 kilométer.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Jön az M200-as gyorsforgalmi út

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött a tervezett M200-as gyorsforgalmi út (autóút) részleteinek ismertetése a Fejér vármegyei településeken megtartott lakossági fórumokon. Az út célja az M0-s körgyűrű tehermentesítése, valamint az M1-es és M7-es autópályák összekötése Székesfehérvár térségében, Sárbogárdnál pedig az M8-as gyorsforgalmi hálózathoz csatlakozna.

A tervek szerint az M200-as egy 110 km/h sebességre alkalmas, 2x2 sávos autóút lesz széles leállósávokkal. Az építési munkálatok előreláthatólag 2027 és 2030 között kezdődhetnek - írja a feol.hu, egészen falukig lebontott részletekkel.

A legutóbbi mohai lakossági fórumon, ahol a település Iszkaszentgyörgy felőli részét érintő, a Szentgyörgyi utat kettészelő nyomvonalat is bemutatták, a területek elidegenítése váltotta ki a legtöbb kérdést és indulatot.

A kiemelt állami beruházásként kezelt projekt részeként

az állam jogosult a nyomvonalba eső, jelenleg magántulajdonban lévő területeket kisajátítani,

az érintett tulajdonosoknak adás-vételi ajánlatot téve. A fórumokon elhangzott, hogy a lakossági észrevételek és javaslatok a beruházás kiemelt jellege miatt érdemben nem fogják befolyásolni az út elkészültét.

Az M200-as gyorsforgalmi út többek között Sárkeresztest, Iszkaszentgyörgyöt, Mohát és Sárbogárdot is érinti majd.

Fotónk az M85-ösön készült.

Kezdőlap    Belföld    Jön az M200-as gyorsforgalmi út

közlekedés

gyorsforgalmi út

m200-as autóút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az Egyesült Államok újabb, az orosz gazdaság kulcságazatait – köztük a bankszektort és az olajexport-infrastruktúrát – célzó szankciókat készít elő, ha Moszkva tovább halogatja a háború lezárását Ukrajnában. Donald Trump közölte, csak akkor tárgyalna Vlagyimir Putyinnal, ha az valóban kész a békekötésre. Közben orosz drón- és rakétatámadásokban ismét több civil halt meg Ukrajnában, beleértve a fővárost is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Syria's jail for IS suspects as officials say attacks by group are rising

Inside Syria's jail for IS suspects as officials say attacks by group are rising

Kurdish counter-terrorism officials tell the BBC so-called Islamic State cells in Syria are regrouping and increasing attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 04:22
Elsüllyesztették, hogy megmentsék a szovjetekről a balatoni legendát
2025. október 27. 04:05
Támadnak a frontok, de készülhet a 23 fokra is
×
×
×
×