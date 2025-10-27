Jön az M200-as gyorsforgalmi út

A tervek szerint az M200-as egy 110 km/h sebességre alkalmas, 2x2 sávos autóút lesz széles leállósávokkal. Az építési munkálatok előreláthatólag 2027 és 2030 között kezdődhetnek - írja a feol.hu, egészen falukig lebontott részletekkel.

A legutóbbi mohai lakossági fórumon, ahol a település Iszkaszentgyörgy felőli részét érintő, a Szentgyörgyi utat kettészelő nyomvonalat is bemutatták, a területek elidegenítése váltotta ki a legtöbb kérdést és indulatot.

A kiemelt állami beruházásként kezelt projekt részeként

az állam jogosult a nyomvonalba eső, jelenleg magántulajdonban lévő területeket kisajátítani,

az érintett tulajdonosoknak adás-vételi ajánlatot téve. A fórumokon elhangzott, hogy a lakossági észrevételek és javaslatok a beruházás kiemelt jellege miatt érdemben nem fogják befolyásolni az út elkészültét.

Az M200-as gyorsforgalmi út többek között Sárkeresztest, Iszkaszentgyörgyöt, Mohát és Sárbogárdot is érinti majd.

Fotónk az M85-ösön készült.