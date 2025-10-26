Zajlik kotrás a Balatonon, készül az új iszapcsapda

Ahogy arról az Infostarton már beszámoltunk, október 19-én már két kotrógép dolgozott a meder üledékének eltávolításán, és a régi iszapcsapda kitakarítása után az új csapda kialakítása zajlik. A beavatkozás elindítására a 2025. augusztus 4-én megjelent Kormányhatározat adott utasítást, mely 1,5 milliárd forint forrást is biztosít a munkálatokra.

A sonline.hu most arról ír, hogy a Balatoni Szövetség közlése szerint a kotrási munkálatok folyamatosan zajlanak, a régi iszapcsapdát már kitisztították, és jelenleg egy új, 1,2 méter mély csapda kialakítása történik a Keszthelyi-öbölben.

A tervek szerint az ősz végéig mintegy 70 ezer köbméter iszap eltávolítása valósul meg a nyugati medencében. A munkálatokat a tervek szerint még a tél beállta előtt megkezdik a keleti medencében is.

A munkálatokkal kapcsolatban megszólalt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is. Hangsúlyozta, hogy ez az egy kotrás önmagában nem fogja megoldani a problémákat, de enyhítheti azokat, és hozzátette, hogy a megnyugtató helyzethez hosszú távú programra van szükség. A miniszter korábban már kijelentette, hogy a kotrást rendszeressé kell tenni.