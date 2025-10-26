ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kotróhajó a Balaton nyugati medencéjében, a balatongyöröki part közelében 2020. július 23-án. A kotrásra a víz megnövekedett klorofill-A tartalma és a megjelent algamennyiség miatt van szükség. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság akkreditált laboratóriuma a múlt héten a határértéket jelentősen meghaladó klorofill-A szinteket mért a tó nyugati medencéjében, ennek alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el és a mederkotrás előkészítésére utasította az érintett vízügyi igazgatóságokat.
Nyitókép: MTI/Varga György

Zajlik kotrás a Balatonon, készül az új iszapcsapda

Infostart

kormány augusztusi határozata alapján megkezdődött a Balaton vízminőségének javítását célzó azonnali beavatkozás, melynek keretében a Keszthelyi-öbölben két kotrógép dolgozik a tómeder üledékének eltávolításán. A munkálatokkal a tápanyagterhelést kívánják csökkenteni, ezzel mérsékelve az algásodás és az árvaszúnyog-invázió kockázatát.

Ahogy arról az Infostarton már beszámoltunk, október 19-én már két kotrógép dolgozott a meder üledékének eltávolításán, és a régi iszapcsapda kitakarítása után az új csapda kialakítása zajlik. A beavatkozás elindítására a 2025. augusztus 4-én megjelent Kormányhatározat adott utasítást, mely 1,5 milliárd forint forrást is biztosít a munkálatokra.

A sonline.hu most arról ír, hogy a Balatoni Szövetség közlése szerint a kotrási munkálatok folyamatosan zajlanak, a régi iszapcsapdát már kitisztították, és jelenleg egy új, 1,2 méter mély csapda kialakítása történik a Keszthelyi-öbölben.

A tervek szerint az ősz végéig mintegy 70 ezer köbméter iszap eltávolítása valósul meg a nyugati medencében. A munkálatokat a tervek szerint még a tél beállta előtt megkezdik a keleti medencében is.

A munkálatokkal kapcsolatban megszólalt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is. Hangsúlyozta, hogy ez az egy kotrás önmagában nem fogja megoldani a problémákat, de enyhítheti azokat, és hozzátette, hogy a megnyugtató helyzethez hosszú távú programra van szükség. A miniszter korábban már kijelentette, hogy a kotrást rendszeressé kell tenni.

Kezdőlap    Belföld    Zajlik kotrás a Balatonon, készül az új iszapcsapda

balaton

iszap

kotrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választott Elefántcsontpart, negyedik ciklusa jöhet a regnáló elnöknek

Választott Elefántcsontpart, negyedik ciklusa jöhet a regnáló elnöknek

Jean‑Louis Billon ellenzéki kihívó elismerte vereségét az elefántcsontparti elnökválasztáson, miután az előzetes eredmények szerint az inkumbens Alassane Ouattara több településen jelentős előnyre tett szert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 21:24
Az amerikai-kínai kereskedelmi háború eszkalációjának elkerülése érdekében tárgyal Dél-Koreában Donald Trump és Hszi Csin-ping - a nap hírei
2025. október 26. 20:42
Elhunyt Bocsák Miklós
×
×
×
×