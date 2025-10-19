ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap
Szántód, 2020. október 20. Komp tart a Tihanyi-félszigettől Szántód felé a Balatonon. MTVA Fotó: Molnár Bernáth László
Azonnali beavatkozás a Balatonnál

Beindultak a kotrási munkák.

A Kormány 1278/2025. (VIII. 4.) határozata alapján – mely megjelent a Magyar Közlöny 2025. évi 90. számában – határidőben megkezdődött a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali beavatkozás, a kotrási munkák folyamatban vannak.

Jelenleg is két kotrógép dolgozik a tómeder üledék eltávolításán, és az eddig kitakarított iszapcsapda után új iszapcsapda kialakítása zajlik.

A határozatba foglalt középtávú beavatkozásokról folynak az előkészítő megbeszélések, tárgyalások - osztotta meg a Balatoni szövetség közösségi oldalán Pali Róbert elnök.

