Azonnali beavatkozás a Balatonnál

A Kormány 1278/2025. (VIII. 4.) határozata alapján – mely megjelent a Magyar Közlöny 2025. évi 90. számában – határidőben megkezdődött a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali beavatkozás, a kotrási munkák folyamatban vannak.

Jelenleg is két kotrógép dolgozik a tómeder üledék eltávolításán, és az eddig kitakarított iszapcsapda után új iszapcsapda kialakítása zajlik.

A határozatba foglalt középtávú beavatkozásokról folynak az előkészítő megbeszélések, tárgyalások - osztotta meg a Balatoni szövetség közösségi oldalán Pali Róbert elnök.