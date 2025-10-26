ARÉNA - PODCASTOK
Alacsony a Balaton Szántódnál.
Nyitókép: fotó: Filippov Gergő

2 centis csoda történt a Balatonnál az éjjel

Infostart

A Balaton átlagos vízállása 2 centit emelkedett a lehulló csapadéktól, 66 centit mutat a mérce. Ez 26 centivel marad el a tavalyitól. Az ismert legalacsonyabb vízállás 23 centi volt a magyar tengernél.

Utoljára 12 nappal ezelőtt állt 66 centin a mérce. Tavaly ilyenkor sokkal magasabb volt a tó vízszintje - írtuk az Infostarton.

Alcsony a Balaton Balatonföldvárnál.
Alcsony a Balaton Balatonföldvárnál.

2024 október 25-én 92 centis a Balaton vízszintje, ekkor is 2 centis volt az emelkedés.

2023-ban pedig 96 centi volt a tó vízállása. Akkor is pár nap alatt jelentősen hízott a nagyar tenger. Egy balatoni Facebook-csoportban egy szakértői poszt leírta a különös jelenség okát: a víz fölött egy olyan páraréteg alakult ki, amelyet a többnyire csekély légmozgás nem tudott kimozdítani, így minimálisra csökkent a párolgási veszteség.

2022 őszén 69 centi volt a legalacsonyabb vízállás, ami bár nem sok, de nem mondható vészesnek sem.

Alacsony a Balaton, 66 centis
Alacsony a Balaton, 66 centis.Fotónk Balatonföldváron készült.

A vízhőmérséklete most vasárnap reggel a déli parton, Balatonkilitinél, 14,6 fokos volt. Északon valamivel 12 fok fölötti értéket mértek Tihanynál - a vízügy adatai szerint..

Változékony, hűvös idő várható a Balaton térségében.

Vasárnap délelőtt a térségben napközben gyenge eső fordulhat elő. A hőmérséklet a nappali órákban legfeljebb 13 °C körül alakul.

Éjszaka részben felhős idő várható, helyenként 7 °C-ig csökken a hőmérséklet, az esti, éjszakai órákban pedig nagyobb eséllyel alakulhat ki eső.

Hétfőn nagyrészt felhős, borult idő várható a Balatonnál. A nappali legmagasabb hőmérséklet továbbra is 13 °C körül mozog. A nap folyamán szórványosan előfordulhat eső.

Hétfő este, éjszaka ismét megnő a csapadék kialakulásának valószínűsége.

