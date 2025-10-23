Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Orbán Viktor - aki beszédét a tömeg méretére utalva úgy kezdte, "ez már az űrből is látszik" - azt mondta, a Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját.

A kormányfő szerint akik azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják. Úgy látja, megint két választásunk maradt: '56-ban szabadság vagy szolgasors, ma háború vagy béke, de a brüsszeli birodalom nem akarja, hogy a magyar fiatalok hazafiak legyenek.

Az ünnepség és Orbán Viktor beszéde az alábbi videóban visszanézhető. Október 23-i percről percre tudósításunkban itt követtük a nap főbb eseményeit.