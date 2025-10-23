ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 23. csütörtök
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Infostart

Nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott állami megemlékezésen csütörtökön a budapesti Kossuth téren. A kormányfő Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte a térre érkező Békementet.

Orbán Viktor - aki beszédét a tömeg méretére utalva úgy kezdte, "ez már az űrből is látszik" - azt mondta, a Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját.

A kormányfő szerint akik azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják. Úgy látja, megint két választásunk maradt: '56-ban szabadság vagy szolgasors, ma háború vagy béke, de a brüsszeli birodalom nem akarja, hogy a magyar fiatalok hazafiak legyenek.

Az ünnepség és Orbán Viktor beszéde az alábbi videóban visszanézhető. Október 23-i percről percre tudósításunkban itt követtük a nap főbb eseményeit.

Kezdőlap    Belföld    Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

orbán viktor

megemlékezés

beszéd

kossuth tér

október 23

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt" - cikkünk frissül
A "Nemzeti Menet" rendezvény csúcsmomentumaként Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Hősök terén összegyűlt tömeg előtt mondta el ünnepi beszédét a Hősök terén, ahová pártja szimpatizánsai a Deák tértől az Andrássy úton át vonultak. "Amikor kivágták az idegen hatalom jelképét, a történelem is fellélegzett. Az a zászló a lukkal a világ egyik legerősebb szimbólumává vált" – mondta. Cikkünk frissül.
 

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

A csomag más intézkedések mellett bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is.
 

