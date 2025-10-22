Ne lepődjön meg, ha nem jön víz a csapból

Két napig nyomáscsökkenésre, vízhiányra kell számítani Budaörs és a XI. kerület egyes részein – írja a Fővárosi Vízművek közlése alapján az Index.

Budaörs és a XI. kerület vízellátásának szempontjából jelentős vezetéket cserélnek ki 36 méter hosszan október 22. (szerda) 08:00 és október 23. (csütörtök) 18:00 között. A munkálatok ideje alatt nyomáscsökkenésre, vízhiányra kell számítani az érintett területek egyes részein. Az ideiglenes vízellátást több helyszínen szükségkutakkal biztosítják.

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint a cserére az ellátásbiztonság fenntartása érdekében van szükség, miután múlt héten egy munkagép megrongálta a XI. kerületi Angyalka utcában húzódó vezetéket.

Az 500 mm átmérőjű vezeték sérülését a vízművek munkatársai átmenetileg megjavították, de a sérült csőszakaszt haladéktalanul ki kell cserélni, hogy hosszú távon is megőrizzük a vízellátás biztonságát Budaörsön és a XI. kerület egyes részein.

Az alábbi utcákat érinti a munkálat és az azzal összefüggő nyomáscsökkenés, vízhiány:

a XI. kerület: Rupphegyi út;

Budaörs: Budapesti út – Templom utca – Farkasréti út – Felsőhatár utca, a Templom utca – Koszorú utca – Csap utca – Szabadság út által határolt területen és a Farkasréti út feletti, magasabban fekvő ingatlanok környékén.

A vízhiány időtartamára való tekintettel az ideiglenes vízellátás biztosítására szükségkutakat telepítettek:

a XI. kerületben: a Madárhegyi út és a Törökbálinti út találkozásánál;

Budaörsön: a Kovács utca 1., a Halom utca 21., a Szabadság utca 52. és a Víg utca 42. számú ingatlanoknál, az Öntő utca és a Felsőhatár utca, a Szabadság utca és a Domb utca, a Szabadság utca és az Árok utca, illetve az Ostor utca és a Kőkapu utca kereszteződésénél.

A vízszolgáltató azt tanácsolja a lakosoknak, hogy hálózati beavatkozások után érdemes a csaptelepek szűrőit levenni és átöblíteni, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz. A felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.