Lányokat kerget a pápateszéri férfi, retteg a bakonyi falu

A lányok édesanyja a Facebookon írta meg a történteket, és arra kérte a helyieket, hogy vigyázzanak gyermekeikre. Mint kiderült, a pápateszéri rém nem először keltett riadalmat a faluban – több lakos is beszámolt arról, hogy korábban autókat rongált meg, kiabált, sőt, tüzet is gyújtott az udvarában, nemrég pedig kivonult hozzá a TEK is.

Az édesanya rendőrségi feljelentést is tett - írja a VEOL.

A kamera-felvételek és tanúvallomások alapján az ügy folyamatban van. A lelki megrázkódtatáson túl az egyik lány menekülés közben elesett, vérzett a térde, fájlalta a kezét és a könyökét.

A helyiek szerint a Simon nevű férfi pszichés problémákkal küzdhet, azonban nincs hivatalosan gondnokság alatt, és papíron „nem beszámíthatatlan”.

Ez viszont komoly aggodalmat kelt a közösségben, hiszen így szabadon mozoghat a településen.

Egy kommentelő, aki közbiztonsági szakemberként mutatkozott be, kiemelte:

Amit tett, az a Btk. szerint garázdaság, bűncselekmény. A köznyugalom védelme érdekében intézkedni kell.

A pápateszéri lakosok most abban bíznak, hogy a hatóságok nem söprik a szőnyeg alá az ügyet, és végre megoldás születik a falu biztonsága érdekében.