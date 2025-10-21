ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.31
usd:
335.34
bux:
103424.15
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rémisztő kezek árnyéka ijeszt egy leányt, akiből szintén az árnyképe látszik, miközben a kezeit védekezőn maga elé emeli.
Nyitókép: gloriasalgado, Getty Images/RooM RF

Lányokat kerget a pápateszéri férfi, retteg a bakonyi falu

Infostart

A bakonyi falu lakóit sokkolta a hír: a helyi férfi egy 12 és egy 14 éves kamaszlányt üldözött az egyik utcában. A fiatalok szerencsére a buszmegállóig tudtak menekülni, ahol segítséget kértek – így tragédia nem történt.

A lányok édesanyja a Facebookon írta meg a történteket, és arra kérte a helyieket, hogy vigyázzanak gyermekeikre. Mint kiderült, a pápateszéri rém nem először keltett riadalmat a faluban – több lakos is beszámolt arról, hogy korábban autókat rongált meg, kiabált, sőt, tüzet is gyújtott az udvarában, nemrég pedig kivonult hozzá a TEK is.

Az édesanya rendőrségi feljelentést is tett - írja a VEOL.

A kamera-felvételek és tanúvallomások alapján az ügy folyamatban van. A lelki megrázkódtatáson túl az egyik lány menekülés közben elesett, vérzett a térde, fájlalta a kezét és a könyökét.

A helyiek szerint a Simon nevű férfi pszichés problémákkal küzdhet, azonban nincs hivatalosan gondnokság alatt, és papíron „nem beszámíthatatlan”.

Ez viszont komoly aggodalmat kelt a közösségben, hiszen így szabadon mozoghat a településen.

Egy kommentelő, aki közbiztonsági szakemberként mutatkozott be, kiemelte:

Amit tett, az a Btk. szerint garázdaság, bűncselekmény. A köznyugalom védelme érdekében intézkedni kell.

A pápateszéri lakosok most abban bíznak, hogy a hatóságok nem söprik a szőnyeg alá az ügyet, és végre megoldás születik a falu biztonsága érdekében.

Kezdőlap    Belföld    Lányokat kerget a pápateszéri férfi, retteg a bakonyi falu

bakony

rém

pápateszér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály a kamatdöntés után: „én nem érzékelek nyomást”

Varga Mihály a kamatdöntés után: „én nem érzékelek nyomást”
A kamatszintet és a kamatfolyosó két szélét is helyén hagyó jegybanki Monetáris Tanács-döntést indokolta keddi tájékoztatóján az MNB elnöke. Emellett számos újságírói kérdést kapott a jegybanki alapítványi ügyekről, az árrésstopról és az inflációs várakozásokról is. Az euróbevezetésről is szót ejtett. Hogy hány nyomozás zajlik a jegybanki alapítványok ügyében, azt nem tudja, a jegybank vezetése egyetlen feljelentést tett közlése szerint.
 

Itt a friss kamatdöntés

Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

Az elmúlt napokban Izrael és a Hamász többször is megvádolta a másik felet a tűzszünet megsértésével. A Közel-Kelet-szakértő az InfoRádióban azt mondta, újraindult az eszkalációs fázis, és meglátása szerint ha az iszlamista szervezet továbbra is ilyen ellenállást tanúsít, megvan az esély rá, hogy ismét totális háború lesz a Gázai övezetben.
VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Orosz milbloggerek szerint északról is elkezdték bekeríteni a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Donald Trump amerikai elnök bemutatta legújabb pálfordulását: míg korábban azon a véleményen volt, hogy Ukrajna akár meg is nyerheti a háborút, most a Donyec-medence felosztásáról elmélkedett és megint elodázta a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Az oroszok a közelgő budapesti csúcstalálkozóra is benyújtották tűzszüneti javaslataikat, de ezekben sok változtatás nincs a korábbiakhoz képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta

Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta

. Az AI láthatatlan szelekciós tényezővé vált, amely új gondolkodásmódot követel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vance says Gaza ceasefire 'in very good place' during Israel visit, despite weekend violence

Vance says Gaza ceasefire 'in very good place' during Israel visit, despite weekend violence

Meanwhile US President Donald Trump says a "heavy force" could go into Gaza "if Hamas continues to act badly".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 17:26
Orbán Balázs: a válságot a túlzott rend éppúgy okozhatja, mint a túlzott változás
2025. október 21. 16:06
Itt vannak a Mol-tűz utáni mérési adatok
×
×
×
×