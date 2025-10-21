ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd Orsolya
Tűzoltók oltanak egy égő gépjárművet.
Nyitókép: Unsplash

Felcsaptak a lángok, több autó teljesen kiégett

Infostart

Tűz ütött ki kedd hajnalban egy váci, Deákvári fasori autószerelő-műhelyben és egy garázsban.

A katasztrófavédelem közlése szerint az udvaron több személykocsira is átterjedtek a lángok, a garázsban két autó égett teljes terjedelmében. Az esethez váci, rétsági, fővárosi és gödöllői hivatásos tűzoltókat riasztottak.

A garázsban a járművek mellett műanyag kannákban üzemanyagot is tároltak, ezeket a tűzoltók kivitték az épületből.

A tűz által érintett területről eltávolítottak egy ötkilós propánbutángáz-palackot. Az épületből kivittek egy acetilénpalackot és egy nagy méretű szén-dioxid-palackot is. Az acetilénpalackot folyamatosan hűtötték, ártalmatlanításához mesterlövészt riasztottak a helyszínre.

A tüzet hajnali fél ötre eloltották, de még az utómunkálatokat végezték a tűzoltók.

(A nyitókép illusztráció.)

Belföld    Felcsaptak a lángok, több autó teljesen kiégett

